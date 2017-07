Trong khi đó trái ngược với New Delhi, Bắc Kinh luôn tự tin sẽ cung cấp dư thừa cơ số đạn, đủ cho binh lính của mình bắn thoải mái mà không phải lo thiếu hụt.

Như một động thái răn đe, truyền hình Trung Quốc vừa phát sóng đoạn phim về cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này, trong đó xuất hiện cảnh tượng rất lạ mắt khi cả khẩu đội 15 người đồng loạt khai hỏa súng chống tăng PF-98, tạo ra uy lực như "pháo phản lực phóng loạt" mang vác.

Súng phóng rocket chống tăng Type 98 (PF-98) của Trung Quốc

Súng phóng rocket chống tăng không giật Type 98 (còn gọi là PF-98, biệt danh Ong chúa) là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc - NORICO, nó chính thức vào biên chế Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) từ năm 1998 để thay thế loại Type 65 và Type 78 đã lạc hậu.

PF-98 có trọng lượng chiến đấu 29 kg (ống phóng bằng vật liệu tổng hợp nặng 10 kg); chiều dài 1,19 m; đường kính 120 mm. Súng được trang bị kính ngắm đêm tầm hoạt động 500 m, thiết bị đo xa laser, máy tính đường đạn và màn hình hiển thị LED giúp giảm thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng cường độ chính xác.

Hai loại đạn chính của PF-98 gồm có đạn xuyên lõm (HEAT) hai tầng lắp ngòi điện tử để chống giáp phản ứng nổ (ERA) trên xe tăng hiện đại, nó xuyên thủng được 800 mm thép đồng nhất (RHA) sau ERA ở góc chạm 90o, tầm bắn tối đa 800 m.

Bên cạnh đó súng còn phóng được cả đạn nổ mạnh (HE) đa dụng, khi nổ sẽ tung ra 120 viên bi thép để sát thương bộ binh trong bán kính 25 m. Ngoài ra loại đạn này còn xuyên được 400 mm RHA ở góc chạm 55o, tầm bắn lớn nhất đạt 1.800 - 2.000 m.

Với kíp chiến đấu 2 người, trong đó một xạ thủ chính và một người nạp đạn bổ trợ, nhịp bắn của PF-98 sẽ đạt 6 phát/phút. Sức mạnh của PF-98 thường được mang ra so sánh với RPG-29 của Nga ngay AT-4 do Mỹ/Thụy Điển sản xuất, thông số kỹ chiến thuật của PF-98 cao hơn các loại trên không gây ngạc nhiên do cỡ nòng của nó lớn hơn đáng kể.

Tiểu đội hỏa lực với 15 khẩu PF-98 đồng loạt khai hỏa

Tuy rằng không chứa đựng trong mình quá nhiều công nghệ tinh vi, nhưng rõ ràng đạn chuyên dụng dành cho súng chống tăng PF-98 chẳng hề rẻ hay dễ sản xuất, nhất là với những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng chắp vá.

Việc Quân đội Trung Quốc cho binh lính phô trương hỏa lực như trên rõ ràng muốn ngầm gửi thông điệp tới Ấn Độ rằng họ đang dư thừa đạn dược, từ đạn tên lửa, đạn pháo, cho tới đạn đặc chủng dành cho vũ khí cá nhân.

New Delhi có lẽ sẽ buộc phải cân nhắc thật kỹ lưỡng các phương án đối phó trong trường hợp cuộc khủng hoảng bùng phát thành chiến tranh biên giới.