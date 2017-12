Trung Quốc coi hồ sơ cá nhân mạng xã hội là thẻ căn cước chính thức

Mải phong tỏa căn cứ Mỹ, quân chính phủ Syria "thả" IS tự do trong địa bàn?

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria cáo buộc chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad cho phép các tay súng IS "lẻn" vào khu vực do quân chính phủ kiểm soát.