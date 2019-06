Trung Quốc chặn The Washington Post, The Guardian

Trang web của hai báo The Washington Post (Mỹ) và The Guardian (Anh) vừa bị chặn tại Trung Quốc do chính quyền nước này siết chặt kiểm duyệt thông tin trong thời điểm nhạy cảm.



Cho đến cuối tuần qua, The Washington Post và The Guardian vẫn nằm trong số ít trang báo tiếng Anh có thể truy cập bình thường mà không cần dùng đến phần mềm VPN vượt tường lửa Trung Quốc.

Hai báo trên là nạn nhân mới nhất của chiến dịch siết chặt kiểm duyệt thông tin thực hiện bởi chính quyền Trung Quốc, trong thời điểm kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn.

Lúc này mọi từ khóa hoặc hình ảnh liên quan đến sự kiện Thiên An Môn trên nền tảng truyền thông xã hội Wechat đều bị cấm. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (mọi phiên bản ngôn ngữ) từ tháng trước đã không thể truy cập. Trang web đài CNN - sau khi đăng bài về sự kiện thì lập tức bị chặn trở lại.

Giới chức Trung Quốc hiếm khi nói rõ lý do chặn. Hiện chưa rõ động thái chặn truy cập kéo dài bao lâu.

The Guardian cùng The Washington vừa bị chặn truy cập tại Trung Quốc - Ảnh: The Guardian

Nhiều báo khác như Bloomberg, The New York Times, Reuters, The Wall Street Journal đã bị chặn trong nhiều năm. Mạng xã hội Facebook, Twitter cùng mọi dịch vụ từ Google (chẳng hạn như Youtube) cũng chịu số phận tương tự.



Kiểm duyệt gắt gao giúp Trung Quốc từ năm 2013 đến nay chặn hơn 10.000 trang web nước ngoài. Các quan chức nước này khẳng định đây là hoạt động thực hiện chủ quyền quốc gia trên thế giới mạng, không phải vấn đề có thể thương lượng với nước ngoài.