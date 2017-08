Trục vớt tàu than lật ở Cửa Lò, nghi còn thi thể mắc kẹt

Theo đó, ngày 10/8, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Nghệ An, các cơ quan liên quan đã họp triển khai phương án trục vớt xác tàu VTB 26 bị lật, chìm tại Cửa Lò.

Cuộc họp có sự tham gia của các đơn vị thuộc cục Hàng hải Việt Nam gồm: Cảng vụ hàng hải Nghệ An - đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì công tác trục vớt, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam – đơn vị chủ trì hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải; các cơ quan địa phương tại Nghệ An: Ban chỉ đạo PCTT & TKCN tỉnh, Biên phòng tỉnh Nghệ An; đại diện chủ tàu VTB 26, đơn vị trục vớt, đại diện thân nhân nạn nhân còn mất tích cùng các đơn vị liên quan khác.

Công tác trục vớt chịu trách nhiệm bởi công ty TNHH Minh Thu, có địa chỉ tại Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Công tác trục vớt dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày với 8 bước thực hiện và được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp triển khai phương án.

Tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 đã bố trí thường trực 2424h tại khu vực trục vớt, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của công tác trục vớt là tìm kiếm được 02 thuyền viên mất tích nghi bị mắc kẹt trong tàu.

Theo kết quả của công tác khảo sát thăm dò, cabin tàu cắm xuống đất bị biến dạng, bên trong tràn ngập bùn đất. Việc cần làm trước hết là loại bỏ bùn đất và tạp vật bên trong tàu để tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi đưa được tàu lên mặt nước, lực lượng cứu nạn sẽ tiếp tục tìm kiếm trong tàu, tại các vị trí khó tiếp cận khi tàu còn nằm dưới mặt nước.

Cũng trong ngày 10/8, hai tàu HT 1272 và HD 1460 của Công ty Minh Thu đã bắt đầu triển khai hút cát khu vực xác tàu VTB 26.

Ngay tại hiện trường, Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cùng với đơn vị trục vớt, chủ tàu VTB 26, đại diện các cơ quan địa phương xây dựng phương án, tổ chức lực lượng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn, ứng phó sự cố.

Trung tâm cũng đã cung cấp cho đơn vị trục vớt những vị trí được khoanh vùng trong tàu nhiều khả năng có thuyền viên mắc kẹt mà công tác lặn giai đoạn đầu chưa thể tiếp cận, đó là cabin các tầng 1,2,3.

Đồng thời, Trung tâm cũng hướng dẫn thợ lặn các kỹ năng xử lý, đưa thi thể lên mặt nước cũng như yêu cầu thợ lặn phải trang bị những thiết bị lặn đảm bảo trong tình trạng tốt, quá trình lặn phải tuân thủ đúng các nguyên tắc an toàn.

Trước đó, khoảng 2h ngày 17/7, tàu chở than VTB 26 trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than Quảng Ninh đi Cửa Lò phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền chưa đầy 4 km.

Không lâu sau đó, tàu bị sóng đánh lật úp, kéo theo 13 thuyền viên.

Lực lượng cứu hộ lúc cao điểm có hơn 600 người, 14 tàu tìm kiếm. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển, 7 người được cứu sống, 4 người mất tích, 2 người đã tử vong.