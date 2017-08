Trọng tài "bẻ còi" phút chót, kiếm thủ Việt Nam bật khóc trên sàn đấu

Trong trận bán kết nội dung kiếm chém nam, kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi của Việt Nam gặp đối thủ đến từ Thái Lan. Cuộc đấu diễn ra hết sức căng thắng, 2 bên rượt đuổi nhau từng điểm một.



Khi tỉ số đang là 14-14, 2 kiếm thủ cùng lúc tung ra đòn đánh trúng đối phương. Dựa trên đèn tín hiếu, người chiếm ưu thế là Nguyễn Xuân Lợi. Đáng tiếc ngay sau đó, trọng tài đã xác định điểm số được giành cho VĐV người Thái Lan. Quá hụt hẫng, Nguyễn Xuân Lợi gục xuống, bật khóc ngay trên sàn đấu.

Tuy nhiên, Xuân Lợi cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi người đồng đội Vũ Thành An đã "trả nợ" cho anh ở trận chung kết. Thành An thi đấu áp đảo và nhanh chóng đánh bại kiếm thủ Thái Lan với tỉ số cách biệt 15-6.

Chung cuộc tại nội dung kiếm chém nam SEA Games 29, đoàn Việt Nam giành 1 HCV (Vũ Thành An) và 1 HCĐ (Nguyễn Xuân Lợi).