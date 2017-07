Trình diễn quá tệ, Trang Moon bị Trác Thúy Miêu chê thẳng mặt

Trang Moon là một trong những DJ khá nổi tiếng ở miền Bắc. Cô được biết đến qua chương trình The Remix khi tham gia với vai trò là một thành viên của đội Sơn Tùng M-TP.

Sau cuộc thi này, Trang Moon có thử sức thêm ở một số lĩnh vực khác như đóng phim, ca hát...

Mới đây, cô tham gia gameshow mang tên "Tôi có thể - I can do that". Trong chương trình này, Trang Moon thử sức với phần thi chơi đàn bầu và múa trên cao.

Tuy nhiên, vì bản thân sợ độ cao nên khi phải biểu diễn trên cao, Trang Moon vô cùng lo lắng và không thể chiến thắng được chính nỗi sợ hãi của mình.

Bởi vậy, phần trình diễn của Trang Moon thất bại bị loại khỏi chương trình và nhận được những lời góp ý thẳng thắn của Ban giám khảo, đặc biệt là Trác Thúy Miêu.

Theo Trác Thúy Miêu, Trang Moon không thể hiện được bản lĩnh của một nghệ sĩ. Khi nhìn cô trình diễn, khán giả không phân biệt được là biểu diễn hay đang tập.

Thậm chí, nữ giám khảo này còn sẵn sàng lên sân khấu thị phạm cho Trang Moon. Bù lại, Trác Thúy Miêu cho rằng Trang Moon may mắn sở hữu khuôn mặt rất dễ thương, khiến cho các khán giả nam muốn chạy lên sân khấu để bảo vệ.

Trước phần trình diễn này, đa phần ý kiến của dân mạng đều cho rằng Trang Moon phù hợp với công việc DJ - làm chủ bàn nhạc hơn là việc trình diễn trên sân khấu.