Triệu tập, xử lý hàng loạt facebook tung tin đồn về bắt cóc trẻ em ở Hải Dương

Trao đổi với PV, đại diện công an tỉnh Hải Dương cho biết, Ban Giám đốc công an tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tung thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, thời gian qua, lực lượng công an đã xác minh một số thông tin vô căn cứ về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Cu thể, ngày 26/6, tài khoản facebook "Thu Hoai" của Đàm Thị Hoài (sinh năm 1989, trú tại khu 2, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) làm nghề bán hàng online đăng tải nội dung xảy ra bắt cóc trẻ em tại phường Thạch Khôi.

Tiếp đó, ngày 14/7, tài khoản facebook "Anh Lan" của Trần Thị Lan Anh (sinh năm 1988, trú tại khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương) đăng xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em ở gần nơi ở...

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra như trên mạng đồn thổi.

Các đối tượng đăng tải thông tin trên khi được triệu tập lên đều khai là nghe người khác kể lại hoặc đăng chỉ để mọi người nâng cao cảnh giác.

Từ thực tế này, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị mình chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những thông tin vô căn cứ, những hoạt động kích động, xuyên tạc gây dư luận xấu trong xã hội của bọn tội phạm và phần tử xấu.



Tăng cường tuyên truyền phản ánh kết quả điều tra, xác minh của lực lượng công an đối với những thông tin không chính xác để định hướng dư luận.

Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, răn đe và xử lý chủ nhân các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) đưa tin thất thiệt gây hoang mang, bất an trong nhân dân.

Trước đó, trung tá Tiêu Văn Liễn, Phó Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hải Dương khẳng định từ đầu năm đến nay đơn vị chưa ghi nhận một trường hợp trẻ em nào trên địa bàn tỉnh bị bắt cóc.

Đồng thời, ông đề nghị, người dân cần đề cao cảnh giác nhưng cũng không nên tin vào những thông tin không chính xác dẫn đến đề phòng thái quá, ảnh hưởng đến tâm lý của con em mình.

Cũng vào tối 20/7 tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) vì nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em nên cả ngàn người dân đã kéo đến đòi đánh hai người đàn ông và một số đối tượng quá khích đã kích động lật xe ô tô của anh Trịnh Mạnh Hải xuống ruộng rồi đốt cháy hoàn toàn.

Lực lượng công an sau đó đã phải rất vất vả mới có thể giải tỏa được đám đông và đưa nạn nhân về trụ sở để đảm bảo an toàn.

Cơ quan công an sau đó cũng xác định, không có việc thôi miên hay bắt cóc trẻ em ở đây và hiện công an huyện Thanh Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của những đối tượng quá khích.