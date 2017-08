Triệt phá tụ điểm đánh bạc được điều hành bởi ba người Trung Quốc

Ngày 13-8, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá tụ điểm game bắn cá với hình thức đánh bạc ăn tiền do nhóm người Trung Quốc điều hành, bắt giữ Sín Sủi Sáng (42 tuổi, quê Đồng Nai) và 6 nghi can khác để làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra Công an quận Gò Vấp còn tiến hành truy xét 2 người Trung Quốc để làm rõ vai trò chủ của tụ điểm game bắn cá trên.



Theo thông tin vụ việc, chiều 10-8, các tổ trinh sát bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH DV vui chơi giải trí Vương Miện 666 (số 14, Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp).

Tại đây, các tổ trinh sát phát hiện 15 người đanh có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức game bắn cá, bắn thú. Tất cả những người này được đưa về trụ sở làm rõ. Sau khi sàng lọc, Công an quận Gò Vấp đã tạm giữ 7 người trong vai trò tổ chức ở tụ điểm trên.

Tang vật



Bước đầu, các đối tượng khai nhận, công ty trên là do Sỉn Sủi Sáng hợp tác với 2 người Trung Quốc tên Sinh, Sẻn lập ra với vốn hợp tác của mỗi người là 300 triệu.

Công ty dịch vụ giải trí nhưng thực chất là kinh doanh cờ bạc dưới dạng game bắn cá, bắn thú. Sáng, Sẻn, Sinh không trực tiếp đứng ra điều hành công ty mà thuê người giữ các chức vụ như giám đốc, phiên dịch, quản lý, thu ngân, phục vụ.

Công ty của 3 người Trung Quốc này hoạt động từ đầu tháng 8-2017, mỗi ngày nơi đây thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt và hoạt động 24/24h.

Thời điểm kiểm tra, Công an quận Go Vấp thu giữ hơn 100 triệu đồng, đây là số tiền mà các đối tượng khai để chung chi cho các con bạc.