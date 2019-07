Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 2.600 tỷ đồng

Đường dây do Trương Hoàng Lâm (SN 1977, trú tại 79 Nguyễn Trãi, Nha Trang) tổ chức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đơn vị đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Lâm và đồng bọn.



Quá trình theo dõi, vào lúc 17h30 ngày 14-7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp 11 tụ điểm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề trên địa bàn TP Nha Trang, đưa 31 đối tượng có liên quan về trụ sở Công an tỉnh để tiến hành đấu tranh làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tiến hành khám xét các địa điểm có liên quan, lực lượng phối hợp đã thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt, nhiều đô la mỹ, vàng, ô tô, máy tính, thiết bị, sổ sách giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet.

Đối tượng Lâm và tang vật vụ án.



Qua lời khai và thống kê tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Trương Hoàng Lâm, bước đầu xác định lượng tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ bóng đá từ năm 2014 đến nay ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng và các tài khoản số đề qua các trang lô đề trên mạng từ năm 2017 đến nay ước tính khoảng 22 tỷ đồng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và khởi tố các bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.