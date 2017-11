Triệt phá băng nhóm trộm cắp tiêu thụ hơn 70 xe máy

Băng trộm tại công ty, nhà máy



Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết suốt nhiều tháng tại huyện Nhơn Trạch đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các công ty, nhà máy gây bất an cho hàng ngàn công nhân.

Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng lúc đêm tối, lẻn vào các khu công nghiệp, các công ty tìm cách đánh lạc hướng bảo vệ để cắt khoá cổng vào bãi giữ xe lấy trộm.

Cụ thể, tại Công ty TNHH Chang Fu, KCN Nhơn Trạch 2 đã bị mất hai xe máy của công nhân.

Trong lúc Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp với Đồn Công an KCN tiến hành điều tra vụ trộm trên thì tại Công ty CP Long Thuận đóng tại KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) lại bị kẻ gian đột nhập trộm 2 xe máy của công nhân làm ca đêm.

Nhận định các vụ trộm liên tiếp xảy ra trên địa bàn đều do một băng nhóm trộm táo tợn và liều lĩnh gây ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng nhiều trinh sát vào cuộc rà soát, điều tra các đối tượng cộm cán trên địa bàn; đồng thời phối hợp cùng nhiều địa bàn khả nghi, truy xét.

Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 5-2017, tổ tuần tra của Công an phường An Bình do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng làm chỉ huy đã tổ chức tuần tra trên địa bàn và phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (37 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Đức Sang (21 tuổi, ngụ Bình Phước), Hoàng Trọng Chương (23 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) và Phạm Quốc Khánh (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chở nhau trên hai xe máy BKS 60C2- 346.34 và 60C2- 474.20 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã trộm xe tại Công ty T.A thuộc KCN Nhơn Trạch.

Làm rõ 34 vụ trộm, tiêu thụ 71 xe gian

Sau khi hoàn tất công tác lấy lời khai, Công an phường An Bình đã chuyển các đối tượng cùng hồ sơ lên Công an thị xã Dĩ An. Nhận định băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, số vụ gây án mỗi lúc càng tăng theo lời khai của các đối tượng.

Công an thị xã Dĩ An đã bàn giao tang vật cùng các đối tượng cho Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý mở rộng điều tra vụ án.

Công an huyện Nhơn Trạch đã thành lập chuyên án điều tra, truy xét và quyết tâm “cất vó” bắt gọn băng nhóm trộm cắp này.

Sau nhiều ngày đêm truy lùng, Công an Nhơn Trạch xác định trong băng nhóm trộm cắp liên tỉnh này có sự góp mặt giúp sức của đôi tình nhân Phạm Thị Thiên Hương (39 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Đặng Ngọc Diện (35 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Hương bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Đặng Ngọc Diện đã bị Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện nay, Diện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cầu.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch xác định băng nhóm này hoạt động rất chuyên nghiệp, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy có giá trị lớn tại các công ty, xí nghiệp nằm trong các khu công nghiệp trên nhiều tỉnh thành.

Thủ đoạn của nhóm này là dùng kiềm cộng lực cắt khóa cổng doanh nghiệp đột nhập vào bãi xe, sử dụng đoản bẻ khóa lấy trộm rồi đưa về Bình Dương hoặc đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Số tiền bán được đều do Tùng cất giữ. Sau đó, Tùng cùng đồng bọn “nướng” vào các sòng bạc ở Campuchia.

Mở rộng điều tra đến ngày 17-11, cả nhóm khai nhận đã thực hiện trót lọt 34 vụ, tiêu thụ 71 xe gian tại nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ.

Ngoài các đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hương về hành vi tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có.

Theo Đại tá Cao Hữu Nguyên, các đối tượng trong băng trộm này đều chưa có tiền án, tiền sự, nhưng sống lang thang, chúng đến từ nhiều tỉnh rồi tập trung thành lập băng trộm chuyên nghiệp do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu.

Mục đích trộm cắp của các đối tượng là để có tiền sang Campuchia đánh bạc. Liên quan trong băng nhóm này, Công an huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ một đối tượng

. Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương làm rõ hành vi của các đối tượng.