Triệt phá băng cướp táo tợn toàn những kẻ...câm điếc

Theo đó, vào 4h ngày 14-12, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Thanh Thuyên bị 2 đối tượng dùng gậy sắt tấn công, cướp của anh 1 xe máy (CAND đã đưa tin).

Sau 2 giờ, lực lượng Công an quận đã bắt gọn 2 đối tượng tại quận Kiến An gồm: Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy thu hồi tang vật cùng 3 chiếc xe máy khác, nghi vấn là tang vật của các vụ cướp xảy ra trên địa bàn thời gian trước đó.

Tại cơ quan công an, để đấu tranh với các đối tượng này, cơ quan điều tra vấp phải rất nhiều khó khăn trong công tác xét hỏi, vì chúng là đối tượng câm điếc bẩm sinh.

Cơ quan điều tra phải nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên trường khiếm thính và trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố đến phiên dịch.

Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy đã khai ra kẻ cầm đầu nhóm này và là chủ mưu trong các vụ cướp tài sản là Đặng Duy Huy, 30 tuổi, ĐKTT xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Tên này là bạn học cùng trường khiếm thính với Dương Văn Huy và Nguyễn Trí Hiệp cũng bị câm điếc, kèm theo cả bệnh động kinh.



Căn cứ vào lời khai của Hiệp và Dương Văn Huy ngày 29-12, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đặng Duy Huy.

Tại cơ quan công an, tên này đã nhanh chóng khai nhận: khoảng 2 tháng gần đây, sau khi nghỉ học, chúng thường tụ tập sống bầy đàn tại số nhà 22/33 Trần Tất Văn, chủ nhà này là Phạm Văn Tráng (cùng bạn học) và 2 bạn nữ cùng câm điếc khác (trong đó có 1 người là vợ của Dương Văn Huy). Đặng Duy Huy thừa nhận là kẻ chủ mưu, sai bảo Hiệp và Dương Văn Huy đem gậy sắt đi cướp xe và “phải chọn xe máy đắt tiền để cướp”.

Đấu tranh mở rộng, chúng khai ngày 13-12-2016 vào khoảng 3h sáng nhóm này đã cướp 1 chiếc xe Jupiter của 1 phụ nữ tại khu vực đường 5 cũ.

Qua xác minh chủ xe là chị Nguyễn Thị Hường, 46 tuổi trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, làm nghề buôn bán hoa quả.

Ngôi nhà các đối tượng ẩn nấp.

Ngoài ra chúng còn khai chiếc xe Nouvo mà cơ quan công an thu giữ tại nhà Tráng là do chúng lấy trộm của một người dân ở phố Lê Lợi, vào khoảng tháng 11-2016. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, tìm bị hại.

Ngày 30-12 Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố, tạm giam để điều tra mở rộng đối với Dương Văn Huy và Nguyễn Trí Hiệp, riêng Đặng Duy Huy bị bệnh động kinh phải đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần lên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho bảo lãnh, tiến hành giám định tâm thần để phục vụ xử lý theo qui định của pháp luật.

Sáng nay, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng đã khen thưởng Công an quận về thành tích bắt nhanh các đối tượng cướp nguy hiểm nói trên, đem lại bình yên trên địa bàn và lòng tin của nhân dân địa phương.