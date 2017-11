Trên đường đi làm về, 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi

Trưa 24/11, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xác nhận, một phụ nữ vừa bị lũ cuốn mất tích khi đang trên đường đi làm về cùng chồng.

Theo đó, vào tối 23/11, chị Nguyễn Thị H. (30 tuổi, trú tại huyện Tuy An) và chồng đi xe máy từ xưởng may về nhà. Khi đến khu vực gần cầu Cây Cam, xã An Định (huyện Tuy An), 2 vợ chồng chị H. bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

"Dòng nước qua khu vực đó chảy xiết và mạnh khiến chiếc xe 2 vợ chồng chị H. bị ngã. Chị H. bị nước cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm thấy, người chồng may mắn được người dân cứu sống", ông Thành cho hay.

Hiện, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm chị H.

Được biết, nhiều ngày nay, nước lũ lên cao khiến nhiều tuyến đường ở khu vực xã An Định (huyện Tuy An) bị ngập, giao thông bị chia cắt.