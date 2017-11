Trao Quả bóng Vàng 2017 cho Công Phượng, tại sao không?

Hai tiêu chí quan trọng để một cầu thủ có cơ hội giành Quả bóng Vàng là đóng góp cho các ĐTQG và CLB. Công Phượng là một trong những gương mặt nổi bật về hai tiêu chí kể trên.

Ở vòng loại U23 châu Á, tiền đạo HAGL đã có 4 bàn thắng sau 3 trận đấu. Màn trình diễn xuất sắc của Công Phượng giúp cho U22 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2018. Đáng nhắc nhất là pha độc diễn ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Kim Chi khiến cho gần 2 vạn khán giả trên sân Thống Nhất vỡ òa trong sung sướng.

Công Phượng đã khiến cho sân Thống Nhất vỡ òa với siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc.

Ở cấp độ ĐTQG, Công Phượng chưa phải là ngôi sao sáng nhất nhưng anh cũng kịp góp công với bàn thắng vào lưới Campuchia. Màn trình diễn trước Campuchia của Công Phượng được đánh giá rất cao.

Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam kém may mắn với trận hòa 0-0 trước U22 Indoneisa nên nhận bi kịch chia tay từ vòng bảng. Công Phượng đá hỏng quả phạt đền trong trận thua 0-3 trước Thái Lan. Tuy nhiên, chân sút HAGL đã góp công 3 bàn thắng ở trong các trận đấu trước đó.

Từ U22 đến ĐTQG có thể thấy Công Phượng đều đặt được dấu ấn lớn. Bầu Đức từng chia rằng Công Phượng không đáng bị chỉ trích vì 1 một trận đấu mờ nhạt, hãy công bằng hơn khi nhìn nhận những gì Phượng đã nỗ lực cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

“Phượng chẳng lẽ không có đóng góp nào cho bóng đá Việt Nam? Đóng góp nhiều chứ, từ U23 đến ĐTVN đều ghi bàn”, bầu Đức nói.

Tại V.League 2017, Công Phượng đã có 7 bàn thắng cho HAGL. Anh là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của HAGL. Tầm ảnh hưởng của Công Phượng có thể được thấy rõ qua các con số thống kê với 2076 phút thi đấu sau 25 vòng đấu.

Xét về hình ảnh trên sân cỏ, Công Phượng chưa bao giờ dính bất kỳ điều tiếng gì. Anh là cầu thủ được CĐV săn đón nhiều nhất cũng như góp phần mang đến sức hút cho V.League.

Nhìn lại xuyên suốt năm 2017, Công Phượng xứng đáng có mặt trong danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2017. Thậm chí, Phượng không hề kém cạnh so với các ứng viên khác. Nhìn toàn diện từ sức hút đến cống hiến thì Phượng là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Vấn đề duy nhất của Công Phượng có lẽ thước đo danh hiệu khi so kè với các ứng viên khác. Ở V-League năm nay, HAGL chỉ có mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng và cũng vì thế mà tiền đạo gốc Nghệ An ‘mất điểm’ kha khá so với những Văn Quyết, Thành Lương (Hà Nội FC) hay Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC).

Dù vậy, không có gì ngạc nhiên nếu Phượng góp mặt ở TOP 3 Quả bóng Vàng 2017. Thậm chí, chân sút HAGL có thể đứng vị trí cao nhất và điều ấy cũng rất xứng đáng.