Trận đấu giữa U19 Thái Lan vs U19 Jordan bị đem ra chê cười vì lý do đáng quên

Hòng chuẩn bị cho VCK U19 châu Á sắp diễn ra ngày 18/10 tới 4/11 tới, Thái Lan đã tổ chức giải giao hữu U19 GSB Bangkok Cup 2018. Giải đấu này có sự tham gia của 3 khách mời là U19 Jordan, U19 Trung Quốc và U19 UAE.



Hôm qua, loạt trận đầu tiên của giải đấu này đã diễn ra và ở khung 19h30, chủ nhà đụng độ Jordan. Trận này, Thái Lan ghi 2 bàn dẫn trước ở các phút 29 và 59, nhưng đến phút 66 và 83 thì bị gỡ hòa 2-2.

Về mặt chuyên môn, Thái Lan đã thi đấu không tồi vì Jordan cũng là đối thủ mạnh ở châu lục. Tuy nhiên, chất lượng mặt sân thi đấu của chủ nhà xứng đáng phải nhận điểm trừ nặng và bị đem ra chê cười.

Hệ thống thoát nước của sân Supachalasai không tốt dẫn tới việc bị ứ đọng nghiêm trọng khi trời mưa. Cộng với đó, việc phải phục vụ liền 2 trận đấu làm hư hại nghiêm trọng mặt cỏ sân đấu này.

Nhiều NHM đã gọi đùa là Thái Lan và Jordan đang chơi bóng nước, hoặc đang đi bơi, thay vì đi đá bóng.

Tuy nhiên, động thái sau đó của chủ nhà Thái Lan là khá đáng khen. BTC sân Supachalasai đã lập tức tiến hành sửa hệ thống thoát nước và cải tạo lại mặt cỏ.

Đến ngày thứ Bảy tới, 8/9, loạt trận thứ 2 của giải GSB Bangkok Cup 2018 sẽ diễn ra, giữa Jordan vs Trung Quốc (16h00) và Thái Lan vs UAE (19h30). Loạt trận cuối của giải này sẽ diễn ra thứ Ba, ngày 11/9 với 2 khung 16h00 (UAE vs Jordan), 19h30 (Thái Lan vs Trung Quốc).