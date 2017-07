Trà My Idol tự tin diễn cảnh gần gũi với đàn em kém 9 tuổi

Sau khi ra mắt bản audio ca khúc "Đừng ai nhắc về anh ấy" (sáng tác: Mr Siro), ca sĩ Trà My Idol vừa cùng ê-kíp gấp rút thực hiện music video cùng tên để gửi tặng khán giả hâm mộ.

Với sản phẩm âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng, Trà My Idol tiếp tục hợp tác với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư để xây dựng câu chuyện có nội dung mới mẻ cùng những cảnh quay đậm chất điện ảnh.

Trần Quốc Anh (ngoài cùng bên phải - pv) và Trần Hiền sẽ tham gia diễn xuất chung cùng Trà My Idol trong MV "Đừng ai nhắc về anh ấy".

Ở loạt hình hậu trường mới nhất, Trà My Idol chính thức tiết lộ hai diễn viên sẽ diễn xuất chung cùng cô trong MV là người mẫu Trần Hiền và Trần Quốc Anh.

Bộ ba sẽ truyền tải câu chuyện tình cảm với diễn biến phức tạp, gây tò mò cho người xem từ những giây đầu tiên cho đến tận phần kết.



Với Trần Hiền, cô chính là người bạn thân ngoài đời của giọng ca "Let Me Feel Your Love Tonight". Nhờ sự thân thiết lâu năm, Trà My Idol và Trần Hiền không gặp quá nhiều khó khăn khi thể hiện những phân đoạn gây xúc động trong MV.

Trà My Idol tự tin diễn cảnh tình tứ với mẫu nam kém 9 tuổi (Trần Quốc Anh sinh năm 1998 - pv).

Điểm thu hút nhất trong sản phẩm này là sự kết hợp ăn ý của nhân vật nữ chính với mẫu nam kém 9 tuổi. Dù lần đầu hợp tác, song cả Trà My Idol và Trần Quốc Anh đều diễn rất nhập tâm cả những cảnh tình tứ lẫn xung đột trong tình yêu.



Trà My Idol tâm sự rằng: "Tôi và ê-kíp đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng kịch bản cho music video. Ngoài nội dung chính, bối cảnh và diễn viên cũng được tôi hết sức chú trọng.



Với sự đồng hành của người bạn thân là Trần Hiền và mẫu nam đầy triển vọng Trần Quốc Anh, tôi tin chắc câu chuyện mà cả ba thể hiện trong MV sẽ mang lại nhiều điều thú vị, bất ngờ cho người xem".

MV sẽ được trình làng vào ngày 14/07 tới.

Là sản phẩm đánh dấu sự trở lại với dòng nhạc ballad yêu thích, Trà My Idol hi vọng MV mới sẽ nhận được nhiều sự yêu thích, ủng hộ của giới chuyên môn, khán giả.



Music video mới của Trà My Idol cùng phần đạo diễn của ê-kíp Đinh Hà Uyên Thư, diễn viên: Trần Hiền, Trần Quốc Anh sẽ chính thức được trình làng vào ngày 14/07 tới.

Hình ảnh nổi bật cùng Trà My Idol trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.