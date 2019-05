Huawei vào danh sách đen, Trung Quốc "tố" ngược Mỹ "chơi tiểu xảo", đã sớm đề phòng

Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi

Trả lời câu hỏi liệu các cuộc đàm phán giữa 2 nước có được tiếp tục, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lục Khảng cho biết, Trung Quốc luôn khuyến khích giải quyết tranh chấp giữa hai nước bằng đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng, cần cho thấy sự chân thành.

Hôm thứ Năm, Washington đã đưa nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei Technologies Co Ltd, một trong những công ty lớn nhất và thành công nhất của Trung Quốc vào danh sách đen nghi ngờ có khả năng gây hại tới an ninh quốc gia Mỹ.

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump quyết định tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hôm 5/5. Đây là một sự leo thang mạnh mẽ sau khi hai bên dường như đã đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết nước này có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại dài hạn hơn với Mỹ. Trong ngắn hạn, tình hình thương mại giữa 2 nước sẽ rất nghiêm trọng, cũng như trong dài hạn. Điều này sẽ thúc đẩy Trung Quốc có sự chuẩn bị đầy đủ trong dài hạn.

Tác động của va chạm thương mại đối với nền kinh tế Trung Quốc là có thể kiểm soát được và sẽ có biện pháp đối phó khi cần thiết, ông Wei Wei, phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) nói trong cuộc họp báo.

Tờ South China Morning Post, trích dẫn một nguồn giấu tên, cho biết cuộc chiến thương mại có thể làm giảm 1% tăng trưởng của Trung Quốc trong trường hợp xấu nhất.

Một công ty cho biết họ đang có sự chuẩn bị là đơn vị Hisilicon của Huawei, công ty mua chất bán dẫn của Mỹ. Chủ tịch của Hisilicon đã nói với các nhân viên trong một bức thư rằng công ty đã bí mật phát triển các sản phẩm dự phòng trong nhiều năm đề phòng trường hợp Huawei một ngày không thể có được chip và công nghệ tiên tiến mà họ mua từ Mỹ.

Bức thư được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, đạt được 180 triệu lượt xem trong vài giờ sau khi được đăng trên Weibo.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ dùng "tiểu xảo"

Truyền thông nhà nước Trung Quốc những ngày gần đây cho thấy sự không "mặn mà" trong việc nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Không có động thái mới nào cho thấy là Mỹ chân thành, việc các quan chức của họ đến Trung Quốc và đàm phán thương mại là vô nghĩa, theo một bài bình luận của blog Taoran Notes, được điều hành bởi Tân Hoa Xã và Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản.

Các dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán bị tạm dừng sẽ tập trung sự chú ý vào cơ hội tiếp theo khi Chủ tịch Trung Quốc Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau - tại cuộc họp của nhóm G-20 tại Nhật Bản vào tháng tới. Tháng 12 năm ngoái, cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo ở Argentina đã đưa các cuộc đàm phán trở lại đúng hướng, trước khi sụp đổ một lần nữa tại Washington trong tháng này.

Zhou Xiaoming, cựu quan chức và nhà ngoại giao của Bộ Thương mại, nói: "Nếu Mỹ không nhượng bộ trong các vấn đề chính, thì có rất ít khả năng Trung Quốc nối lại đàm phán. Lập trường của Trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn và nước này không vội vàng đạt được một thỏa thuận".

Mỹ đã nói về việc muốn tiếp tục các cuộc đàm phán, nhưng trong khi đó, họ dùng tiểu xảo, theo bình luận của Taoran vào tối thứ Năm, đề cập đến động thái kiềm chế gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologiesc.



Sau nhiều tháng hạ thấp tranh chấp với Mỹ và cấm cụm từ "chiến tranh thương mại", sắc thái cứng rắn của các phương tiện truyền thông Trung Quốc thực sự đáng chú ý. .