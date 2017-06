TP. HCM: Nhân viên cây xăng dùng dao đâm chét người

Ngày 25/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng tên là Lý (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Đặng Phi Toàn (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi).



Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, Toàn điều khiển xe máy đi tới cửa hàng xăng dầu số 10 thuộc thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi để đổ xăng. Lúc này, nhân viên của cửa hàng xăng đầu tên là Lý liền dùng vòi để bơm xăng vào bình xe Toàn.

Khu vực cây xăng dầu xảy ra vụ án mạng. Ảnh : M.T

Do bất cẩn nên nam nhân viên làm văng xăng trúng vào mặt Toàn. Bực tức, Toàn liền cực cãi lớn tiếng với Lý nhưng được mọi người can ngăn nên Toàn chạy về nhà. Ít phút sau, Toàn điều khiển xe máy chở theo 2 nam thanh niên cầm theo gậy tới cây xăng.

Vừa thấy anh Lý, nhóm cầm gậy truy đuổi. Vì quá hoảng sợ nên nam nhân viên liền bỏ chạy vào bên trong căn phòng của cửa hàng xăng dầu. Bất ngờ, Lý cầm lấy con dao để trên bàn trong cửa hàng xăng dầu tìm cách chống trả lại nhóm của Toàn. Nam nhân viên đâm loạn xạ khiến cho Toàn bị trúng ngay ngực.

Người dân đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Lý cũng đến công an địa phương đầu thú khai nhận hành vi.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.