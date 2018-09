“Quan điểm mang tính nguyên tắc của Ukraine là chúng tôi không yêu cầu quốc gia xâm lược hay cụ thể là Putin về quyền được gia nhập vào châu Âu cũng như khối khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Đây là chủ quyền độc lập của người dân Ukraine”, Poroshenko nói trước báo giới trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zhytomir "SK1".

Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội để giới thiệu về việc sửa đối hiến pháp nước này nhằm củng cố chính sách gia nhập EU và NATO.

Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng hầu hết người dân Ukraine coi việc tham gia vào EU và NATO là yếu tố then chốt quyết định an ninh quốc gia. Ông cũng cho rằng tham gia vào NATO an toàn hơn những biên bản ghi nhớ của Budapest và các tài liệu khác, bởi đây là công cụ hiệu quả duy nhất để đảm bảo an ninh quốc gia.

“Vì vậy sẽ không có bất cứ điều gì có thể khiến chúng tôi chấp thuận việc “hỏi” Putin để nước mình tham gia vào khối châu Âu, và không cho phép bất kì ai đe dọa Ukraine, bao gồm cả biển Azov”, Poroshenko nói thêm.

Trước đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSDC) của Ukraine đã thông qua một quyết định tăng cường các đơn vị quân sự và các tên lửa có độ chính xác cao để bảo vệ Biển Azov và ranh giới bờ biển.

Kiev cáo buộc Moscow ngăn chặn các tàu từ cảng của Ukraine qua eo biển Kerch, điều này khiến hoạt động của các tàu bị ngừng và thu nhập của chủ tàu bị lỗ. Chính vì thế Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Elena Zerkal tuyên bố rằng các nhân viên biên phòng Nga không được vi phạm các giao thức trong quá trình kiểm tra tàu Ucraine trên biển Azov.

Còn các nhân viên biên phòng Crimea của FSB báo cáo rằng việc kiểm tra tàu biển từ nước ngoài được tiến hành theo luật hàng hải quốc tế, không có ý kiến và tuyên bố nào từ chủ tàu.