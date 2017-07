Tom Holland: Từ gã vũ công bị bắt nạt cho tới "Người nhện" tuyệt vời nhất của Hollywood

Thomas Stanley “Tom” Holland sinh ngày 1 tháng 6 năm 1996, là anh cả của 3 cậu em trai trong một gia đình truyền thống nghệ thuật tại Luân Đôn, Anh.



Năm 2016, sau khi xuất hiện trong phần phim Captain America: Civil War, Tom Holland đã chính thức mang Người Nhện quay trở lại với Vũ Trụ Điện ảnh Marvel. Với tuổi đời lẫn tuổi nghề còn ít ỏi cùng với con đường nghệ thuật trước Spider-Man chưa được công chúng chú ý, Tom Holland mang đến cho khán giả rất nhiều thắc mắc về con người phía sau bộ đồ xanh đỏ huyền thoại.

Từ vũ công múa bị bắt nạt…

Theo học múa khi chưa đầy 10 tuổi, Tom Holland chia sẻ với tờ People rằng anh đã từng gặp rất nhiều khó khăn. Holland thường xuyên trở thành đối tượng chế giễu của đám bạn cùng tuổi vì học vũ đạo. Nhưng nam diễn viên cũng nói: “Họ không đủ mạnh để khiến tôi ngừng theo đuổi con đường trở thành vũ công”. Nhờ sự dẻo dai và khoảng thời gian bị chế nhạo thời đi học mà sau này anh có thể đồng cảm rất nhanh với nhân vật Peter Parker.

Tom Holland (giữa) trong vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical

Năm 12 tuổi, Tom Holland sau nhiều tháng luyện giọng lẫn vũ đạo đã lần đầu xuất hiện trên sân khấu của vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical.

Đến cơ duyên với điện ảnh…

Năm 2012, sau thành công của bộ phim The Impossible, Tom Holland nhận được rất nhiều lời phê bình tích cực cùng một số giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng dành cho Nghệ sĩ trẻ Anh xuất sắc nhất của Liên hoan phim Luân Đôn.

Từ vai Lucas Bennett mang lại cho Tom Holland rất nhiều đề cử dành cho diễn viên trẻ...

Khi tham gia bộ phim In the Heart of the Sea (2015), tài tử trẻ xứ sương mù đã có cơ hội cùng làm việc với Thần Sấm Thor – Chris Hemsworth. Về sau, khi Marvel tìm kiếm diễn viên cho vai Peter Parker, chính Chris Hemsworth đã giới thiệu Holland cho hãng phim.

...Đến chàng thủy thủ Thomas Nickerson đều là những vai diễn đáng nhớ với Tom Holland

Và chàng Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Năm Tom Holland khoảng 8 – 9 tuổi, Spider-Man 2 đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim, khiến giới trẻ lúc bấy giờ mê đắm đuối, và hiển nhiên cậu cũng không nằm ngoài cơn sốt. Các em trai của nam diễn viên cũng hâm mộ người hùng bắn tơ vô cùng. Nhờ đó mà Holland có được hoàn toàn sự ủng hộ từ gia đình cho vai diễn quan trọng trong sự nghiệp.

Sự trẻ trung và dẻo dai của một vũ công là điểm cộng lớn nhất của Tom Holland

Khi Tom Holland được chọn vào vai Peter Parker phiên bản Marvel, có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhiều lí do khác nhau. Một trong số đó từng ủng hộ và hi vọng Andrew Garfield quay trở lại làm Người Nhện của Marvel chứ không muốn tìm một gương mặt mới. Thời điểm đó nam diễn viên Anh quốc hãy còn xa lạ với công chúng và ít có người hâm mộ đi theo để ủng hộ anh.

Song, từ những trailer đầu tiên, Tom Holland đã thể hiện mình sinh ra để làm Spider-Man. Gương mặt trẻ trung, sự linh hoạt, dẻo dai cùng tính cách rụt rè nhưng không kém phần nổi loạn được anh thể hiện trên màn ảnh đã đánh gục trái tim khán giả.

Bộ đồ xanh đỏ đổi chủ, từ những phản ứng đầu tiên thì khán giả rất ủng hộ Tom Holland

Chủ tịch của Marvel – Kevin Feige - vẫn còn ấn tượng những cú nhào lộn bài bản của Holland ngày đầu tiên anh đọc kịch bản cùng Chris Evans (Steve Roger). Feige chia sẻ, một trong những điểm mấu chốt khiến Tom Holland được chọn chính là “chất xúc tác” giữa anh và nam diễn viên Robert Downey Jr. (vai Tony Stark). Lúc ấy, “Tân Người Nhện” vừa lo lắng lại phấn khích khi lần đầu được gặp thần tượng ngoài đời thật.

Mức độ phù hợp tuyệt đối giữa hai diễn viên là yếu tố giúp Holland giành được vai Peter Parker

Bên cạnh đó, đạo diễn Jon Watts cũng hài lòng với Tom Holland và những màn nhào lộn xuất sắc của anh. Đạo diễn chia sẻ rằng Holland có cơ thể linh hoạt và thực hiện được nhiều động tác với độ khó cao, hơn hẳn những ứng viên khác. Những kỹ năng được phát triển từ thời còn làm vũ công của anh đã giúp đạo diễn hạn chế dùng tiểu xảo quay phim, không phải quay lại nhiều lần; đồng thời quá trình ghi hình cũng dễ dàng hơn nhiều.

Một đạo diễn khó lòng tìm được một diễn viên ưng ý hơn, Jon Watts chia sẻ

Spider-Man: Homecoming mở ra một viễn cảnh tươi trẻ hơn cho Peter Parker. Với áp lực công chúng ngay từ ngày đầu tiên, Tom Holland sẽ là người chịu trách nhiệm cho tất cả những phần phim sau này của Spider-Man trong Vũ trụ Marvel. Kevin Feige cũng tiết lộ nam diễn viên đã ký ít nhất 5 phần phim tiếp theo bao gồm cả vai chính lẫn vai góp mặt trong các phim liên quan.

Cộng với việc phải làm mới một nhân vật đã cũ, thậm chí còn ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng bằng vai diễn của các đàn anh đi trước chính là thách thức với Tom Holland.

Chưa có ai có thể khẳng định đây sẽ là phiên bản Người Nhện xuất sắc nhất trên màn ảnh rộng, nhưng khán giả có thể đảm bảo Tom Holland sẽ là phiên bản độc đáo nhất. Với kì vọng lớn lao, người hâm mộ mong rằng Tom Holland sẽ thổi một làn gió mới vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel theo phong cách của riêng anh, để viết nên những trang mới cho Người Nhện trong tương lai không xa.