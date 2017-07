Tom Hardy: Từ "quái vật nghiện ngập" đến tài tử hàng đầu Hollywood

Để nói về một "ngôi sao phản diện" có nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng Hollywood, không thể không nhắc đến Tom Hardy.

Những năm gần đây, tài năng của nam diễn viên đến từ xứ sở sương mù đã được phô diễn xuất sắc trong những tác phẩm nổi tiếng như "Inception", "Warrior", "Locke", "Lawless", "Mad Max: Fury Road" hay "The Revenant".

Ít ai biết rằng, quá khứ "dữ dội" của gã "trai hư" Tom Hardy chính là một trong những chất xúc tác giúp anh có thể nhập vai phản diện thuyết phục đến vậy.

Thời niên thiếu nổi loạn

Tom Hardy sinh ngày 15/9/1977 ở vùng Tây Nam London, Anh. Trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhà văn mẹ là họa sĩ, ngay từ nhỏ Tom đã được tiếp xúc với âm nhạc, sách truyện và cả những chuyến du lịch nước ngoài.

Vì gia đình khá giả, Tom Hardy luôn được theo học những trường tư danh tiếng ở London. Ngay từ nhỏ anh đã rất nghịch ngợm, liên tiếp gây rắc rối cho gia đình.

Năm 11 tuổi, Tom lần đầu nếm thử.. chất kích thích vì tò mò và trở nên phụ thuộc vào thuốc. 15 tuổi, Tom từng bị cảnh sát bắt khi đang lái chiếc Mercedes mà anh trộm được đâu đó trên đường phố.

"Lớn lên tại một khu phố đầy bạo lực nên lắm lúc tôi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Nhưng bạo lực vẫn có khía cạnh… lãng mạn của nó, và đó là lý do tại sao tôi nhận đóng những vai tội ác và vô lại", nam diễn viên từng nhớ lại thời niên thiếu "bạo lực".

Tuổi niên thiếu của Tom trôi qua với những "chiến tích" trộm cướp, dùng chất kích thích và bạo lực.

16 tuổi, cuộc đời của Tom Hardy tưởng như đã đóng cửa vĩnh viễn. Bị đuổi khỏi trường trung học vì tội trộm cắp, nghiện ma túy và rượu, liên tục gặp rắc rối với cảnh sát và bị tạm giữ vì phạm luật, thậm chí lao vào những cuộc tình đồng tính để thử cảm giác "mới lạ" - đó là những ngày tháng đen tối nhất tuổi trẻ Tom. Anh từng nói đùa: "Lúc đó tôi có thể bán cả mẹ mình để lấy chút crack!".

Đứng dậy từ vũng bùn

Năm 1998, Tom thử sức với nghề người mẫu sau khi theo học tại trung tâm kịch nghệ London (Drama Centre London) và chiến thắng cuộc thi "The Big Breakfast’s Find Me A Supermodel" trên kênh Channel 4.

Ở tuổi 20, sự khám phá về thế giới người mẫu nhanh chóng khiến Tom chán nản. "Tôi không thuộc về thế giới thời trang. Tôi chỉ có thể khẳng định tôi là chính tôi ở lĩnh vực khác", Tom Hardy từng tâm sự.

Cái duyên với màn ảnh bắt đầu khi Tom Hardy xuất hiện trong series truyền hình "Band of Brothers" (2001) của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Sau đó, anh tiếp tục được góp mặt trong bộ phim chiến tranh đình đám do đạo diễn Ridley Scott thực hiện "Black Hawk Down" (2001).

Khởi đầu như mơ này đã giúp chàng trai trẻ có thêm nhiều trải nghiệm quý báu. "Con đường đến với điện ảnh là vì tôi muốn đáp ứng kì vọng của bố tôi, tôi muốn ông tự hào. Nhưng sau khi tiếp xúc với nghệ thuật thứ bảy, tôi đã học được rất nhiều điều. Đó là công việc tôi làm được, vậy nên tôi rất muốn nỗ lực vì nó".





Tom trong "Band of Brothers" (2001).

Tưởng chừng sự nghiệp Tom Hardy bắt đầu có nhiều triển vọng sau khi anh được mời đóng vai phản diện trong "Star Trek Nemesis" (2002), thì lối sống sa ngã vẫn khiến nam diễn viên đối mặt với những bài học đắt giá và suýt chút nữa cuộc đời lại đi vào ngõ cụt.

Năm 2003, Tom lại sa vào rượu, ma tuý. Anh thường xuyên đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với chất kích thích. Có lần anh thấy mình thức dậy trên vũng máu và ói mửa tại một con đường ở London sau một đêm "trụy lạc".

Cuộc hôn nhân với người vợ đầu Sarah Ward cũng tan vỡ bởi Tom quá chìm sâu vào vũng bùn nghiện ngập. Năm 2004, Sarah đệ đơn ly dị, chấm dứt 5 năm chung sống không mấy hạnh phúc.

Với sự hỗ trợ của gia đình, Tom quyết định cai nghiện và dồn sức lực vào việc luyện tập thể hình, chơi thể thao và diễn xuất.

Khi phải đối diện với những ngày tăm tối vì lối sống tệ hại của mình, Tom chia sẻ: "Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn với những cuộc vui sa đọa, những lần tỉnh dậy ở đâu đó, bên cạnh những người tôi không hề biết và cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã đến đó như thế nào.

Khi đứng trước cái chết, tôi như được tái sinh. Dù hoàn toàn đi chệch đường ray nhưng may mắn là tôi không bị ngồi tù, chết, hay chấn thương tai nạn. Điều duy nhất cứu rỗi tôi qua những thời điểm đen tối, đó là diễn xuất".

Năm đó, Tom quyết định đăng kí vào một trung tâm cai nghiện. "Tôi là một kẻ nghiện thuốc và nghiện rượu. Tôi muốn giúp đỡ mọi người và tôi rất biết ơn vì những gì đã tới với mình. Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn thế với tôi", Tom nói khi tham gia quỹ từ thiện Prince's Trust.

Hiện tại anh đang sống với vợ sau là diễn viên Charlotte Riley. Hai người quen và yêu nhau tại phim trường bộ phim Wuthering Heights năm 2009 và tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò.

Tom bên Charlotte Riley.

Tom Hardy, giờ đã làm cha của hai đứa trẻ cho biết: "Tôi sẽ không nói việc làm cha cứu rỗi cuộc đời tôi, nhưng quả thực nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Chẳng hạn khi nói tới chuyện tiền bạc, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho bản thân mình xem tôi thích làm gì hay tôi muốn trở thành người như thế nào, bởi giờ đây đang có những người khác trông chờ vào tôi, điều đó khiến tôi phải tập trung vào công việc quan trọng trước mắt".

Những vai diễn đầy sức nặng



Năm 2009, Tom có sự xuất hiện đáng nhớ trong "Bronson". Vai diễn tên tội phạm cơ bắp với nội tâm mâu thuẫn đã được anh khắc họa trọn vẹn và ấn tượng.

Bộ phim này như một bước ngoặt trong sự nghiệp Tom, mang tới một loạt giải thưởng trong đó quan trọng nhất là giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim độc lập Anh quốc 2009.

Để nhập vai Charles Bronson, Tom có một quá trình tập luyện nghiêm ngặt khi mỗi ngày phải chống đẩy 2.500 lần trong vòng 5 tuần lễ.

Năm 2010, nam diễn viên đến từ xứ sở sương mù có bước đột phá tại Hollywood với bom tấn "Inception" (2010) của đạo diễn Christopher Nolan. Tiếp nối thành công này, anh tiếp tục tỏa sáng trong "The Dark Knight Rises" (2012), cũng là một bom tấn của Christopher Nolan. Đến nay, "The Dark Knight Rises" vẫn là bộ phim thành công nhất về mặt doanh thu trong sự nghiệp của Tom Hardy với một tỷ USD thu được trên toàn cầu.

Trong phim, Tom vào vai Bane - ác nhân sở hữu khối óc và sức mạnh đáng sợ, kẻ thù không đội trời chung với Người Dơi. Chiếc mặt nạ cùng giọng nói đầy ám ảnh của Tom trong phim đã diễn tả xuất sắc sự ác nghiệt lạnh lùng của nhân vật phản diện này.





Tom hóa thân vào Bane, kẻ ác nhân có sức mạnh khủng khiếp và tính cách hung bạo trong "The Dark Knight Rises".

Đến "Locke" (2014), Tom Hardy tiếp tục có màn trình diễn bậc thầy. Bộ phim chỉ có duy nhất một nhân vật do Tom đóng xuyên suốt 84 phút nhưng không gây nhàm chán mà nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Tom từng chia sẻ về những vai phản diện anh đảm nhận: "Vào vai những nhân vật phản diện là một cách an toàn để bước vào một thế giới khác. Tôi bị thu hút bởi những nhân vật có khao khát thay đổi thế giới sao cho phù hợp với mong muốn của riêng họ thay vì thay đổi bản thân mình để phù hợp với xã hội.

Thật hấp dẫn khi nhập vai những nhân vật như vậy bởi dù bất cứ điều khủng khiếp gì xảy ra trên màn ảnh, cuộc sống thực vẫn không có gì bị tổn hại. Và sau tất cả, tôi vẫn là một diễn viên, không phải một tên tội phạm!"

Hè 2015, gã "trai hư" của Hollywood trở thành trong những cái tên khuấy động màn ảnh rộng với vai Max "điên" trong "Mad Max: Fury Road".

Thừa kế vai diễn "Mad Max" huyền thoại từ Mel Gibson, Tom Hardy đã chứng tỏ anh là sự thay thế hoàn hảo của cuộc chuyển giao thế hệ trong loạt phim hậu tận thế.

Giữa một tác phẩm ngập tràn những pha truy đuổi nghẹt thở và dồn dập, chiến binh Max "điên" với tâm thế mệt mỏi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo và thiện chiến để đối đầu với những binh đoàn điên rồ nhất. Nếu Charlize Theron nổi bật nhất phim thì Tom Hardy chính là linh hồn, là sợi dây kết nối các nhân vật với nhau.





Tom trong "Mad Max: Fury Road" - một trong những bộ phim xuất sắc nhất Oscar 2015.

Hai anh em sinh đôi nhà Kray trong bộ phim gangster cổ điển "Legend" (2015) cũng do Tom Hardy thể hiện.

Năm 2016, Tom từng được đề cử Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn kẻ xấu trong bộ phim "The Revenant".

Gần đây nhất, Tom Hardy sắp sửa tái ngộ khán giả với bộ phim lịch sử "Dunkirk", cũng là một tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan lừng danh.

"Dunkirk" kể về chiến lược quan trong nhất của quân đội Anh trong Chiến tranh thế giới thứ hai – chiến dịch Dynamo lịch sử. Chiến dịch Dynamo do Thủ tướng Anh Winston Churchill phát động.