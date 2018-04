"Tôi ngầu hơn bất cứ ai trên đời" và ma lực của siêu sao cơ bắp Dwayne Johnson

Không ngoài dự đoán, Rampage (Siêu thú cuồng nộ), bom tấn mới nhất do Dwayne Johnson thủ vai chính bị phàn nàn là "thiểu năng, vô cảm", "phi lý, lộn xộn" và "chỉ dành cho tụi nhóc".

Nhưng cũng gần như chắc chắn nó sẽ thắng về mặt doanh thu bởi đơn giản, siêu sao cơ bắp Dwayne Johnson vẫn tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, không gì cưỡng nổi.

Năm 2016, khi cựu đô vật wrestling trở thành diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới với con số đáng mơ ước hơn 60 triệu đô la, không ít người đã tỏ ra hoài nghi, thất vọng và coi đó là một bất công ghê gớm.

Tuy nhiên, họ quên rằng Dwayne Johnson có khả năng đặc biệt kéo khán giả đến rạp với mọi phim có sự hiện diện của anh, bất kể hay dở ra sao.

Công chúng ở Mỹ và thế giới yêu mến Dwayne Johnson, ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Giờ đây anh đã bỏ biệt danh "The Rock" từ thời mới là chàng đô vật ra khỏi nghệ danh của mình để tự tin trở thanh siêu sao điện ảnh Dwayne Johnson.

Người ta không thấy ở anh bóng dáng của một ngôi sao hạng A sang chảnh, lạnh lùng, thay vào đó là hình ảnh một chiến binh thật "ngầu" theo kiểu "bình dân học vụ", nghĩa là luôn có thể tạo sự gần gũi thân mật nhờ nụ cười đến tận mang tai phô hàm răng trắng bóng như quảng cáo kem đánh răng Hynos năm xưa.

Chẳng thế mà hầu như các phim do anh thủ vai chính đều lời to dù có bị chê bôi đủ đường hay nhận điểm cực thấp trên các chuyên trang đánh giá phim.

Người hùng hành động kiểu cổ điển

Có hề gì khi bị giới phê bình "ném đá". Đại đa số khán giả tới rạp không quan tâm tới những con số vô cảm đó. Họ muốn xem ngôi sao của mình tỏa sáng trong một thế giới quen thuộc và Dwayne Johnson thì chưa bao giờ làm các fan của mình thất vọng, ngay cả với những phim ăn "cả rổ" Mâm xôi vàng.

Tiêu biểu như Baywatch, phim vẫn đạt doanh thu gần gấp ba chi phí sản xuất nhờ nụ cười sáng lóa của Dwayne Johnson bất chấp phần kịch bản ngớ ngẩn.

Cũng như một phim cực dở khác là G.I. Joe: Retaliation cũng nhẹ nhàng thu về số tiền đủ để nhà sản xuất cười mãn nguyện.



Vì sao một diễn viên tay ngang ít được chú ý như Dwayne Johnson lại có thể qua mặt vô số đồng nghiệp hạng A khác để trở thành diễn viên đắt giá nhất Hollywood?

Dĩ nhiên, thị hiếu của người xem là yếu tố quyết định hết thảy. Giữa thời buổi hỗn loạn các siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh với đủ dạng siêu năng lực, một ngôi sao gợi nhớ về dòng phim hành động hiện thực của hai thập niên 1980 – 1990 bỗng trở thành của hiếm.

Dwayne Johnson khiến người ta liên tưởng đến các đàn anh lừng lẫy một thời, như Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis hay Jean Claude Van Damme…

Dwayne Johnson là "truyền nhân" của những người hùng kinh điển trong quá khứ.

Tất cả cùng đi lên từ những bộ phim "xôi thịt" đậm chất Mỹ, kịch bản đơn giản theo kiểu "cưa đứt đục suốt", hầu như không được lòng giới phê bình nhưng luôn khiến khán giả đến ngồi chật ních cả rạp.

Có thể coi Rampage là một ví dụ điển hình cho tinh thần "xôi thịt" đó: những tòa cao ốc sừng sững, những con thú khổng lồ, đủ các loại khí tài quân sự dùng xả láng và cuối cùng: đôi bắp tay cũng "khổng lồ" nếu so với hầu hết người bình thường cùng ý chí quật cường có thể gánh vác mọi tai họa ập xuống.

Hình tượng người hùng đơn độc chưa bao giờ lỗi thời ở Hollywood và Dwayne Johnson tiếp tục gặt hái thành công khi thể hiện nó dù cũng phải nhận khá nhiều trợ giúp từ một con linh trưởng bạch tạng khá thạo mấy trò đùa bợm bãi.

Có ý kiến cho rằng nếu Rampage thiếu đi Dwayne Johnson thì dù có bao nhiêu súng ống, quái thú đi nữa bộ phim cũng chẳng ăn khách đến vậy.

Trailer phim Rampage.

Tại Việt Nam, công chúng yêu mến Dwayne Johnson bắt đầu từ khi anh xuất hiện trong series phim đua xe The Fast And The Furious và đã có những màn đụng độ cực bắt mắt với một ngôi sao cơ bắp cũng rất được hâm mộ khác là Jason Statham.

Đối đầu kiểu bạo lực nguyên thủy đó rất hợp với gu thưởng thức của đa số khán giả: đơn giản, trực tiếp, không "hại não", đánh thẳng vào thị giác theo phong cách cổ điển.

Sang đến Jumanji: Welcome To The Jungle, Rampage, thậm chí là Baywatch, cái tinh thần "bình dân học vụ" đó vẫn phát triển rất hiệu quả: hành động nhiều, diễn xuất vừa phải, nếu có thể, cài cắm thêm chút hài hước là đủ.

Nhưng cũng phải công nhận, Dwayne Johnson diễn hài khá duyên, không phải kiểu lặn vào trong mà cứ thế phô hết ra ngoài qua nụ cười "lấp lóa" đã gần như trở thành thương hiệu.

Nhìn vào đó, người ta thấy ngoài sự tếu táo còn rất nhiều ấm áp, hiền hòa và độ tin cậy cực cao, cho nên, không ít vai diễn hành động của anh lại phải "cõng" thêm cả yếu tố gia đình, như trong San Andreas, The Fast And The Furious, Faster hay sắp tới là Skyscraper.

Dạng nhân vật "người đàn ông của gia đình" như vậy muốn chiếm cảm tình của công chúng không phải là chuyện khó khăn gì.

Mẫu đàn ông "vạn người mê" ngoài đời thật

Nhưng ở ngoài đời, Dwayne Johnson cũng là một "người đàn ông của gia đình" chính hiệu với cung cách "bình dân học vụ" như diễn xuất của anh, đó cũng là một lý do quan trọng để anh được yêu thích nhiều hơn màn ảnh.

Bản thân anh là một tấm gương lớn về nỗ lực trong sự nghiệp: đi lên từ thể thao học đường, từng giành giải vô địch quốc gia môn bóng bầu dục với đội Miami Hurricanes, rẽ ngang sang đấu vật và được công nhận là một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất mọi thời với gần 20 đai vô địch đủ loại, rẽ ngang tiếp sang điện ảnh và sau 14 năm trở thành diễn viên ăn khách hàng đầu Hollywood.

Giải thích về chuyện này, Dwayne Johnson chỉ nói đơn giản với tờ Forbes: "Tôi ngầu hơn bất cứ ai trên đời. Và tôi có nụ cười quá đỗi đoan trang".

Là một siêu sao nhưng Dwayne Johnson lại sống khá giản dị cùng gia đình ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Florida chứ không phải Los Angeles hoa lệ, lái xe bán tải hạng trung và luôn dạy dỗ con cái phải mạnh mẽ, tự lập và thực tế.

Anh cũng là một người con vừa hiếu thảo vừa vui nhộn, luôn chia sẻ với bà mẹ Ata Johnson một thú vui xa xỉ: tặng xe hơi cho người khác.

Khi ở nhà, siêu sao đắt giá của Hollywood là người cha mẫu mực.

Có rất ít khoảng cách giữa Dwayne Johnson và người hâm mộ, anh luôn cố gắng gặp gỡ, chuyện trò mỗi khi có thể và instagram hoạt động liên tục với rất nhiều hình ảnh giản dị từ đời sống thường nhật.

Nhìn vào đó, đại đa số công chúng sẽ thấy anh cũng giống như họ, một người thuộc tầng lớp trung lưu bình dân chứ không phải một ngôi sao chảnh chọe và xa cách.

Dwayne Johnson cũng là một trong không nhiều ngôi sao Hollywood dám nhận giải Mâm xôi vàng và nghiêm túc phát biểu về nó theo kiểu tếu táo quen thuộc.

Anh cũng biết chơi guitar mùi mẫn và không ngại khoe giọng hát trong một số phim – gần đây nhất là Moana.

Những vấp váp đầu đời được anh chia sẻ và cách anh vượt qua nó là nguồn cảm hứng lớn lao cho lớp trẻ Mỹ, những người không chỉ thấy ở Dwayne Johnson một ngôi sao giải trí mà còn cả một người đàn ông mẫu mực, vị tha, nỗ lực không ngừng nghỉ để làm cuộc sống của mình và thế giới xung quanh tốt đẹp hơn.