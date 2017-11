Tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhi chuyển từ BV Sản Nhi Bắc Ninh xuống Hà Nội

Liên quan đến sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, trao đổi với PV vào sáng 21/11, ông Lê Văn Nam - Giám đốc bệnh viện cho biết, đến sáng nay (21/11), đã có 12 trẻ sơ sinh nguy kịch được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Về tình hình sức khoẻ của các trẻ được chuyển xuống Hà Nội điều trị, trao đổi với PV, PGS.TS Trần Minh Điển – Phó GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện tại, bệnh viện đang tiếp nhận 8 bệnh nhi, trong đó có 6 bệnh nhi trong độ tuổi sơ sinh, 2 bệnh nhi còn lại đã ngoài độ tuổi sơ sinh (1 cháu 36 ngày, 1 cháu 2 tuổi).

PGS Điển cho biết, riêng hai cháu ngoài độ tuổi sơ sinh, bệnh viện đã chuyển về khoa Hồi sức hô hấp để điều trị, hai bệnh nhi này không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Nhóm 6 bệnh nhân ở trong độ tuổi sơ sinh có 4 bệnh nhân nặng, đe doạ đến tính mạng. 4 bệnh nhi này đều có tiểu cầu thấp, nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhi sinh non kèm theo bị down, tim bẩm sinh...

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

"Riêng 4 bệnh nhi này hiện tiên lượng còn dè dặt và các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi các chức năng sống của trẻ", PGS Điển thông tin.

Nhóm hai bệnh nhân còn lại, hiện đang được chiếu đèn tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện và tiếp tục theo dõi, dự kiến trong vài ngày nữa nếu triến triển tốt sẽ ghép mẹ để tiếp tục theo dõi.

Hướng điều trị cho những bệnh nhi này trong thời gian tới là tiếp tục dùng kháng sinh để chống lại tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời theo dõi chức năng sống cho các cháu, để phát hiện sớm các dấu hiệu sốc cho các bé.

Theo PGS Điển, với tình trạng trẻ bị nhiễm khuẩn huyết tỉ lệ tử vong khoảng 40 - 60%. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ tử vong với trẻ nhiễm khuẩn huyết là dưới 50%.

Tình trạng nhiễm khuẩn huyết thường xảy ra ở sinh non, do các cơ quan, bộ phận trên cơ thể trẻ chưa hoàn thiện, hơn nữa nhiễm khuẩn thường gặp ở những bệnh nhi sinh non trên nền bệnh khác (tim bẩm sinh, down…) vì những trẻ này có hệ miễn dịch kém và rất dễ nhiễm khuẩn.

PGS Điển cũng cho biết, đối với trường hợp 4 trẻ tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, khi đoàn công tác của bệnh viện lên đã hỗ trợ bệnh viện trong việc phân loại bệnh nhi (cho các trẻ sinh non nằm một khu, các trẻ nhiễm khuẩn ở một khu).

Đồng thời kiến nghị bệnh viện cần vệ sinh bề mặt phòng bệnh nơi điều trị cho các bệnh nhi.