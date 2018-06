Tình tiết bất ngờ vụ vợ lên facebook tố bị bạo hành: Người chồng khẳng định tất cả chỉ là chiêu trò của vợ

"Vợ còn hất bát cơm vào mặt mẹ chồng rồi lao vào túm tóc tôi"

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ chia sẻ chuyện chồng ngoại tình, đánh đập rồi đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà , ngày 26/6, chúng tôi đã về nhà riêng của đôi vợ chồng này để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau.

Vụ việc vợ tố chồng ngoại tình, đánh đập mình được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với chúng tôi, anh P.T.H. (sinh năm 1982, hiện đang làm Cán bộ văn hóa Thị trấn Lương Bằng) cho biết, vụ việc xảy ra mấy ngày qua khiến anh rất mệt mỏi, gia đình anh đã gặp nhiều phiền phức. Anh khẳng định rằng, tất cả những điều vợ của anh tố cáo mình trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác.

Anh H. (áo xanh) chia sẻ vụ việc.

Theo lời anh kể, ngày 21/6, anh về nhà để chở đứa con út đi mua đồ chuẩn bị ngày sinh nhật. Khi ra đến cổng thì bị vợ giật chùm chìa khóa nên anh đã đuổi theo vợ vào trong để giành lại.

"Lúc đó hai vợ chồng tôi có giằng co qua lại với nhau, tôi không hề đánh đập vợ tôi một cái nào, ai xem kỹ đoạn video cũng sẽ thấy điều đó. Còn việc vợ tố tôi đánh đập vào ngày 29/4, hôm đấy tôi ở nhà cho con ăn cơm, thấy vậy nên vợ tôi chạy đến kéo con lại, tôi không chịu, rồi đưa con vào phòng.

Lúc đó, vợ tôi đã hất bát cơm vào mặt mẹ tôi, rồi chạy vào nhà túm tóc tôi, tôi cũng túm tóc cô ấy nhưng không đánh đập gì. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi nói như vậy, tất cả chỉ là chiêu trò của cô ấy", anh H. chia sẻ.

Nói thêm về cuộc sống gia đình, anh H. cho hay, anh và vợ kết hôn năm 2009, sau đó có 2 người con, ban đầu cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Nhưng đến cuối năm 2017 tình cảm sứt mẻ, anh quyết định ly hôn, gửi đơn ra tòa nhưng vợ anh không đồng ý.

Người đàn ông khẳng định, việc vợ anh nói anh và mẹ anh đuổi vợ ra khỏi nhà, anh có người đàn bà khác là không chính xác. "Không bao giờ có chuyện đó, tôi khẳng định không đánh đập cô ấy, cũng không đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Ngược lại, có lần cô ấy còn vào phòng tôi cầm dao kề cổ đòi giết tôi, khiến tôi sợ hãi.

Bây giờ chuyện đã đi quá xa rồi, tôi mong sớm được giải quyết, không để ảnh hưởng đến gia đình, con cái", người chồng chia sẻ.

Anh P.T.H cũng cung cấp cho chúng tôi đoạn clip anh giằng co chìa khóa với vợ, đoạn clip này không được đăng tải trên FB người vợ, mà chỉ có những hình ảnh trong clip được cắt ra. Anh nói: "Lúc đó tôi chỉ cầm tay vợ để lấy chìa khóa, thế mà cô ấy chụp lại màn hình cảnh giằng co và nói rằng bị tôi đánh đập, thực tế lúc ấy, tôi mới là người bị cô ấy cắn, dấu vết giờ vẫn còn".

Clip do người chồng cung cấp ghi lại cảnh giằng co với vợ trước cửa nhà để lấy chìa khóa. Trong clip có một số người can ngăn khi thấy 2 vợ chồng xích mích.

Cho rằng chồng có bồ nhí, vợ vẫn không ly hôn vì "Tôi cần chồng!"

Chúng tôi tiếp tục tìm gặp người vợ trong câu chuyện trên để tìm hiểu rõ hơn. Người phụ nữ này một mực phủ nhận những chia sẻ của chồng.

"Việc chồng bảo tôi cầm dao dọa giết anh ấy và việc tôi hất đổ bát cơm vào mặt mẹ chồng là không bao giờ có, đấy là lý do họ đưa ra để bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn, nhưng tôi sẽ không bao giờ ký", chị L.A chia sẻ.

Theo chị L.A, chị cho rằng chồng mình có người phụ nữ khác từ cuối năm 2017 và không còn quan tâm chuyện gia đình.

Nói về lý do vì sao cuộc sống theo chị là không hạnh phúc nhưng chị vẫn không ly hôn thì chị L.A cho biết:

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn, tôi cần chồng, hai con tôi cần bố".

Chia sẻ thêm về vụ việc này, nhiều người thân họ hàng của người chồng cho rằng, trong vụ việc này còn nhiều điều chưa đúng.

"Tôi là họ hàng của cháu H., khi nghe câu chuyện trên tôi khá bức xúc, sự thật không đúng như lời cô vợ đã đưa trên mạng xã hội. H. chưa bao giờ đánh đập vợ, không đuổi vợ ra khỏi nhà. Trái lại, vợ H. sống chưa tốt, có nhiều điều tiếng, cư xử với mẹ chồng không ra gì", một người thân anh H. chia sẻ.

Những hình ảnh mà chị L.A đăng tải trên FB, cho rằng đây là vết thương do bị chồng đánh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hỏi một số người dân là hàng xóm của gia đình anh H. có hay không vụ việc này. Trả lời chúng tôi, 3 người hàng xóm cho rằng việc H. đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà là không đúng sự thật, H. xưa nay hiền lành, chưa có điều tiếng gì.

Cùng câu hỏi này khi đi hỏi thêm hai người dân khác, họ lại cho rằng từng nhiều lần thấy H. đánh vợ trong nhà.

Chính quyền địa phương: Người chồng có tư cách đạo đức tốt



Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an thị trấn Lương Bằng cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang được công an huyện Kim Động xử lý theo quy định pháp luật. Vị lãnh đạo chia sẻ thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh.

"Vụ việc trong lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã rồi xảy ra xô xát, nhưng không phải là đánh nhiều lần như cô ấy viết trên mạng xã hội. Bản thân người chồng là cán bộ văn hóa của thị trấn, có tư cách đạo đức tốt.

Hiện vụ việc đã được chúng tôi hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên công an huyện Kim Động giải quyết theo thẩm quyền. Trong vài hôm nữa, công an huyện sẽ có kết luận chính xác về vụ việc", vị lãnh đạo nói.