"Tình tay ba" gây xúc động: Người đàn ông cùng lúc cầu hôn hai chị em gái

Ashley có cô em gái là Hannah Schaus bị mặc hội chứng Down và tiểu đường. Hai chị em quấn quýt bên nhau như một thực thể không dễ tách rời.



"Khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2010, tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi là một cặp", ABC News dẫn lời Ashley cho hay. Cô kể Hannah có mặt trong hều hết các cuộc hẹn hò của hai người. Nhiều năm trôi qua, "ba người chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết".

Hai chị em nhà Schaus.

Đây cũng chính là lý do khiến Will trao nhẫn cho cả hai chị em. Anh chàng bày tỏ mong muốn Hannah trở thành "bạn thân mãi mãi" ngay trước khi cầu hôn Ashley. Chiếc nhẫn dành cho cô chị là nhẫn đính hôn, chiếc dành cho cô em là nhẫn gia truyền, do bà anh để lại.

Hannah cho biết cô bất ngờ vì hành động của Will đồng thời rất vui vì trờ thành một phần trong khoảnh khắc đặc biệt của chị gái và anh rể tương lai.

Will tặng nhẫn cho Hannah.

"Anh ấy đưa tôi đi câu cá và hay kể những câu chuyện vui. Anh ấy khiến tôi cười và chăm sóc cho tôi", Hannah chia sẻ.

Cặp đôi Will- Ashley đã xây một ngôi nhà đằng sau căn hộ của của hai chị em cho Hannah ở. Cả hai sự định sẽ kết hôn vào mùa thu và cho biết Hannah sẽ đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới.

Will nói mối quan hệ của anh với Hannah "thực sự chân thành"."Hannah giúp tôi hiểu rằng cuộc sống này còn có rất nhiều điều đáng để biết ơn và chúng ta phải biết trân trọng điều đó", Will nói.

Và cầu hôn người chị Ashley

Will và Hannah hứa hẹn sẽ trở thành bạn bè thân thiết và chăm sóc lẫn nhau. Họ dự định sẽ cùng khiêu vũ trên nền nhạc của ca khúc "Best Friend" (Bạn thân nhất) của Harry Nilsson trong đám cưới của Will và Ashley.

"Em ấy sẽ luôn là một phần trong đám cưới của chúng tôi. Đó là điều chắc chắn", Ashley nhấn mạnh. "Tôi rất may mắn vì được chia sẻ niềm vui đó với em gái của mình".