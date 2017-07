Tình cảnh trớ trêu của cô dâu Nghệ An trong suốt quãng đường về nhà chồng

Ngày nay, để chứng minh cho tình yêu chân thành vượt qua mọi thử thách, có lẽ các cặp đôi không còn cần phải "mấy núi cũng trèo – mấy sông cũng lội – mấy đèo cũng qua nữa".

Tuy nhiên, không vì thế mà hành trình ấy trở nên dễ dàng hơn như trường hợp của cô này trong câu chuyện dưới đây. Cô đã phải chịu đựng quãng đường hơn 100km, kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ say xe vật vã để "về chung một nhà" với người bạn đời của mình.

Khoảnh khắc cô dâu Nghệ An say xe suốt quãng đường về nhà chồng.

Đoạn clip hơn 2 phút, ghi lại khoảng khắc một cô gái đang mang trên mình bộ váy cưới thướt tha trên xe hoa về nhà chồng, nhưng lại không thể cười nói vui vẻ, mà cô nàng phải nằm gối lên chân chồng, đeo khẩu trang kín mít vì quá mệt do say xe.

Đoạn video này do anh Quý Tâm - người phụ trách phần quay phim của đám cưới ghi lại vào ngày 2/7, khi xe hoa đang đưa cô dâu chú rể di chuyển từ Nghệ An về Hà Tĩnh.

Anh cho biết muốn ghi lại khoảnh khắc này để gửi tặng đôi vợ chồng trẻ làm kỷ niệm. Anh khá ấn tượng khi nhìn thấy cách chăm sóc, quan tâm của chú rể dành cho cô dâu trong suốt quãng đường dài.

Chỉ sau một thời gian ngắn, đoạn clip này được chia sẻ trên rất nhiều trang mạng, diễn đàn, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Nhiều người tinh ý quan sát và nhận ra được sự quan tâm ân cần, dịu dàng mà chú rể dành cho cô dâu trên suốt quãng đường đi.

Mặc dù trong ngày vui trọng đại mà cô dâu lại nằm mê mệt trên xe, nhưng chú rể chẳng hề tỏ chút khó chịu, ngược lại, anh liên tục xoa đầu, hỏi han, động viên vợ khiến dân mạng gật gù ngợi khen.

Cặp đôi vợ chồng trẻ trong clip.

Liên lạc với cô dâu Nguyễn Thị Linh Chi, đến từ Nghệ An và chú rể Lê Văn Hạ, quê Hà Tĩnh, hai nhân vật chính trong đoạn clip đặc biệt này, cặp đôi cho biết trời se duyên khiến họ gặp gỡ và phải lòng nhau khi cùng đi làm ở nước ngoài.

Linh Chi tâm sự: "Mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đoạn clip ấy lại nhận được sự chú ý của dân mạng đến vậy.

Bởi lẽ thực chất chuyện cũng không có gì, chỉ là do quãng đường đón dâu từ Nghệ An về Hà Tĩnh cách nhau hơn 100 km và mất gần 3 tiếng di chuyển. Trên đường đi, mình thấy đau đầu và mệt vì say xe nên phải nằm suốt".

Sau khi đoạn clip ngắn để đời của hai vợ chồng được lan truyền trên mạng, rất nhiều bạn bè, người thân đã gửi lời hỏi thăm và chúc phúc cho cô dâu xinh đẹp này.

Do quãng đường đi quá xa, lại bị say xe ôtô nên hình ảnh trong clip của cô dâu có phần không được rạng rỡ, xinh đẹp. Nhưng khi những khoảnh khắc khác của đôi trẻ được chia sẻ, nhiều người trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc rạng rỡ, xinh xắn của cô dâu và ngoại hình bảnh bao của chú rể Hà Tĩnh.

Linh Chi cho hay, lúc xe tới nơi, cô đã khỏe lại bình thường. Đám cưới vẫn diễn ra vui vẻ trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng.