Tình cảnh tan nát của "đối thủ Tesla" một thời: Giám đốc thiết kế nghỉ việc, chỉ còn có 2 người lên văn phòng làm việc

Tập đoàn Mường Thanh sắp bị "sờ gáy" ?

Công an TP Hà Nội dự kiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội. Phương án khác là Bộ Công an khởi tố chung vi phạm của tập đoàn này ở 21 tỉnh, thành.