Lữ đoàn Không quân vận tải 918 được nâng cấp lên từ Trung đoàn 918 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký ngày 9/9/2013.

Sau khi tổ chức lại, để tương xứng với quy mô mới, đơn vị đã từng bước tiếp nhận và làm chủ việc khai thác những loại máy bay hiện đại do châu Âu sản xuất như C-295M hay C-212-400, bên cạnh những "chú ngựa thồ biết bay" An-26 và An-2 thế hệ cũ.

Việc được biên chế nhiều loại khí tài khác nhau dĩ nhiên sẽ đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác đảm bảo kỹ thuật, nhất là đối với máy bay đã qua hàng chục năm sử dụng như An-26.

Đại tá Nguyễn Hoài Thủy - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 918 khi trả lời phỏng vấn trên Báo Phòng không - Không quân đã cho biết:

"Cùng với nhiệm vụ bay huấn luyện, đơn vị còn tham gia các nhiệm vụ bay trinh sát trên biển, bay vận chuyển, bay chuyển tiếp chỉ huy, bay thông báo bão... Với nhiều nhiệm vụ đan xen như vậy là một áp lực lớn đối với ngành kỹ thuật hàng không.

Bên cạnh đó, các loại máy bay thế hệ cũ như: An-2, An-26, phương tiện kỹ thuật thường xuyên phát sinh hỏng hóc. Các loại máy bay mới như: Casa-295, Casa-212-400, khí tài thay thế dự phòng khan hiếm. Tuy nhiên, bằng nhiều biệp pháp tích cực, chủ động, đơn vị đã từng bước khắc phục khó khăn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ".



Máy bay vận tải An-26 của Lữ đoàn Không quân 918

Thiếu tá Dương Tú Nam - Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 918 cho biết:

"Để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đơn vị đã quản lý tốt tình trạng kỹ thuật; tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật cả về mặt bằng, trang thiết bị công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa, bảo dưỡng của trạm, xưởng, tập trung sửa chữa đồng bộ vũ khí trang bị còn trong quy hoạch sử dụng lâu dài.

Hàng tháng đơn vị tiến hành giảng bình kỹ thuật, giảng bình an toàn bay chặt chẽ. Cùng với đó, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác bảo đảm bay, qua đó đã tiết kiệm công sức, chi phí, hạn chế thấp nhất các hỏng hóc gây uy hiếp an toàn bay, an toàn mặt đất".

Thực tế trong quá trình bảo đảm kỹ thuật hàng không, đơn vị đã tích cực chủ động lập kế hoạch đưa các máy bay vào định kỳ, bảo dưỡng, điều này vừa duy trì được đầu số máy bay để thực hiện nhiệm vụ, vừa bảo đảm chất lượng công tác kỹ thuật cho các máy bay theo đúng quy trình công nghệ.

Khi thực hiện các nội dung sửa chữa lớn, tăng hạn máy bay, đơn vị luôn thận trọng, tỉ mỉ thực hiện đúng quy trình công nghệ, bảo đảm thời gian, chất lượng. Vũ khí trang bị kỹ thuật sau khi ra xưởng bảo dưỡng hoạt động ổn định, an toàn.

Máy bay vận tải C-295M của Lữ đoàn Không quân 918

Theo các thông tin đã được công bố, hiện nay Không quân Việt Nam đã có năng lực đại tu, sửa chữa lớn các dòng chiến đấu cơ như Su-22, Su-27 và đang từng bước tiến tới làm chủ quy trình trên đối với Su-30MK2, cơ sở thực hiện chính là Nhà máy A32 trực thuộc Cục Kỹ thuật của Quân chủng.

Nhưng với phát biểu của hai chỉ huy Lữ đoàn 918, có thể thấy rằng ngoài trực chiến thường xuyên, đơn vị còn đồng thời là nơi tăng hạn phục vụ cho các loại máy bay vận tải của Không quân Việt Nam, điều này lý giải nguyên nhân vì sao An-26 vẫn còn tiếp tục tung cánh trên bầu trời cho dù đã trải qua trên dưới 30 năm hoạt động.

Trong bài viết "Lữ đoàn 918 nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không" xuất hiện tấm ảnh các nhân viên kỹ thuật đang làm công tác đảm bảo cho động cơ PW127G của máy bay C-295M. Việc nắm vững nguyên lý làm việc, sửa chữa nhỏ chính là tiền đề giúp đơn vị tiến tới tự chủ công tác đại tu dòng vận tải cơ hiện đại này trong tương lai.