Tìm người yêu cũ nói chuyện, tiện tay cướp luôn ví, điện thoại

Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Nhật (SN 1974), trú số 5, ngách 70, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 13-12, Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H (SN 1976), trú ngõ Văn Chương về việc khoảng 11h30 cùng ngày đang đi mua đồ ăn trong ngõ thì gặp người yêu cũ là Nguyễn Phi Nhật.

Nhật yêu cầu chị H nói chuyện nhưng chị H không đồng ý. Thấy vậy Nhật liền giật ví tiền của chị H. (bên trong có 6 triệu đồng) và đấm vào đầu vào mặt chị này.

Đối tượng Nguyễn Phi Nhật

Khi chị H lấy điện thoại gọi cho cơ quan Công an thì Nhật giật luôn điện thoại iPhone 6 Plus (trị giá 10 triệu đồng). Chị H bỏ chạy vào nhà thì đối tượng đuổi theo đạp vào mạn sườn trái, thậm chí dùng tay bóp cổ yêu cầu chị H đi theo để nói chuyện. Do sợ hãi, chị H đồng ý.

Nhật chở chị H đến khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Cát Linh thì chị H nhảy xuống xe và sau đó đến Công an phường Văn Chương trình báo.

Biết lực lượng Công an vào cuộc xác minh, Nguyễn Phi Nhật đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27-12, Công an phường Văn Chương đã phối hợp Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa tiến hành bắt giữ Nhật ở khu vực gần nhà đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Phi Nhật đã khai nhận hành vi cướp đoạt ví tiền và điện thoại của chị H. Được biết, Nhật từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Đống Đa đang hoàn tất thủ tục, khởi tố bị can trước pháp luật.