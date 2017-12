Tiêu chuẩn "soái ca" toàn cầu: Chị em trên thế giới thích trai đẹp như thế nào?

1. Mỹ



Các cô gái Mỹ có sở thích khá là "xôi thịt" khi bài khảo sát đã chỉ ra rằng, phụ nữ ở nước này ưa thích những chàng trai cơ bắp và lực lưỡng.

Qua nhiều năm, phụ nữ Mỹ đã hình thành gu "trai đẹp" của mình, đó là những chàng trai có gương mặt không cần quá xuất sắc nhưng phải có sáu múi, xô vai, mười hai dây chằng, cao to lực lưỡng đủ để bế nàng lên non. '

Các cô có vẻ cũng thích các chàng trai có gương mặt hoang dại một chút với tóc dài, búi kiểu man bun thời thượng; râu quai nón và làn da trắng trẻo. Kiểu đẹp trai này còn được gọi là "Lumbersexual" - "quyến rũ kiểu tiều phu".

Vẻ đẹp bụi bặm phong (khuyến khích cởi) trần của các anh tiều phu Mỹ là chuẩn mực của xứ cờ hoa.

Kiểu ngoại hình này thường được copy ra để làm nguyên mẫu cho 83,3% các vai nam chính trên các bộ phim hành động Hollywood.

Người đàn ông thép Superman Henry Cavill chính là kiểu nhân vật mang vẻ đẹp tiêu biểu của nước Mỹ; ngoài ra, vẻ đẹp lịch lãm như Batman Ben Affleck cũng được đánh giá rất cao.

"Người đàn ông thép" Henry Cavill...

...hay "tư đồ hình dơi" Ben Affleck là những người đàn ông "đẹp" tiêu biểu của Mỹ Quốc.

2. Brazil



43,1% người Brazil là người đa sắc tộc với dòng màu được pha trộn, do vậy đất nước này thường sản sinh ra những "đứa con lai" có nét đẹp khá đặc biệt.

Gương mặt nam giới mang những nét đặc trưng của chủng tộc German được đánh giá khá cao ở Brazil, trong khi đó nước da rám nắng khỏe mạnh lại được ưa chuộng ở đất nước này hơn bất cứ màu nào khác.

Đây là tiêu chuẩn cái đẹp ở Brazil. "Samba samba samba!"

Để đạt được vẻ đẹp "pha trộn" trên, nhiều người đàn ông Brazil đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho ngành công nghiệp chỉnh sửa nhan sắc phái mạnh ở đất nước này đã không còn quá xa lạ.

3. Nam Phi



Đã đến lúc dẹp bỏ cái suy nghĩ "Châu Phi toàn là người da màu" khỏi đầu được rồi, vì giờ đây ở Nam Phi đã có tới 8,91% đàn ông là người da trắng và con lai.

Tuy nhiên với 79,61% đàn ông Nam Phi vẫn cứ là người da màu xưa như Lục địa, thành ra của hiếm là của hay, hình mẫu đàn ông tiêu biểu ở Nam Phi chính là những chàng trai da trắng với cơ thể gọn gàng, không quá xôi thịt kiểu Mỹ.



Điều này được thể hiện qua việc 77% số ảnh bìa tạp chí nam giới ở quốc gia Nam Phi được chụp bởi những người mẫu da trắng với cơ thể được tập luyện khá tương đồng với nam giới các nước châu Âu.

Nhìn kỹ thì có nét giống Mufasa trong phim "Lion King" đấy chứ, Châu Phi đến đâu được nữa!?

4. Nigeria



Người châu Phi xài hàng châu Phi chính là tôn chỉ ở Nigeria, khi mà tiêu chuẩn của cái đẹp mực thước ở đất nước này chính là những người đàn ông da màu chính cống.



D'Banji hay 2Face Idibia - những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng ở Nigeria chính là hình mẫu tiêu chuẩn cho vẻ đẹp châu Phi hoang dại mà đất nước này tôn sùng. Gương mặt góc cạnh, thân hình gọn gàng và cân đối nhưng vẫn đảm bảo nét nam tính chính là chuẩn mực của cái đẹp ở đất nước này.

D'Banji...

...và 2Face Idibia là mẫu mực đẹp đẽ của Nigeria.

6. Thổ Nhĩ Kỳ



Những bộ phim xà phòng nhạt nhẽo của Thổ Nhĩ Kỳ không hiểu vì lý do gì lại cực kỳ được ưa thích ở các nước Trung Đông, vậy nên một công đôi việc, vẻ đẹp được ưa chuộng ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành chuẩn mực mộng mơ của chị em xứ sở Kebab.



Phụ nữ ở các quốc gia này không biết có phải lậm phim truyền hình giấy ăn sụt sịt chấm nước mắt quá hay không mà có vẻ khá thích những anh trai có gương mặt đậm cảm xúc, đôi mắt ướt hút hồn chỉ trực long lanh tỏ tình và xin lỗi.

Soái ca phim "xà phòng" Kivanc 'Muhannad' Tatlitug, một trong những người tạo ra vẻ đẹp Thổ Nhĩ Kỳ.

Và để đảm bảo độ nam thần tuyệt đối, các anh trai đẹp Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn triệt lông toàn thân.

7. Italy



Đất nước của trai đẹp hiển nhiên sẽ có những tiêu chuẩn khắt khe hơn về cái đẹp của nam giới.

Kinh đô thời trang thế giới ngả mình trước những quý ông ăn mặc đẹp và thời thượng, với những bộ suit John Galliano được may khít đến tận nách, những ống tay áo gài cúc đính tinh tế hay những đôi tất phối màu đậm chất chơi bời lộ ra một cách tinh tế bộc lộ gu ăn mặc thời thượng của chủ nhân.

Ở Italy, đến anh tài xế taxi cũng phải mặc Hermes mới mong có khách. Ngoài ra, gu của chị em xứ chiếc ủng có vẻ rất thích những chàng trai "sprezzatura" - lãnh khốc vô tình, bình bình lãnh đạm. Nói vắn tắt là đẹp trai một cách lạnh lùng.

Ở Italia, người đẹp vì lụa.

Vẻ đẹp mang tính thời trang cao cấp là điều mà nước Ý luôn sẵn sàng tôn sùng. Nếu bạn không quá đẹp trai, hãy mặc nguyên một cây Saint Laurent Paris của Hedi Slimane đi!

8. Anh Quốc



Trai đẹp Anh Quốc dường như được gói gọn một cách chuẩn mực vào cụm từ "David Beckham".

Quy chuẩn chung của xứ sở sương mù là, đẹp trai đi đôi với xăm mình, khi mà cứ 5 người đàn ông ở Anh lại có một người có hình xăm; râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng những vẫn phải làm ra có vẻ "bụi bặm bất cần" cũng là một điểm cộng.

Trai đẹp ở Ý mặc Dior, trai đẹp ở Anh thì quảng cáo cho H&M...

Hình thể được ưa thích ở Anh Quốc - lại thiên về những chàng trai có vóc dáng thư sinh, lịch sự và ăn mặc đẹp; hiển nhiên rồi, không phải tự nhiên mà nhà may Kingsman lại xuất phát từ đất nước này.

Tom Hiddleston chính là hình mẫu quý ông tiêu chuẩn của Anh Quốc mà cả thế giới phát cuồng, đã thế lại còn thường xuyên sánh đôi với trai đẹp kiểu Úc Chris Hemsworth nữa.

Loki - bóng hồng nam Anh Quốc. Và cả Asgard nữa.

9. Ấn Độ



Bạn có biết rằng, 65% khối lượng tiêu thụ mỹ phẩm cho nam giới được nắm giữ bởi Ấn Độ? Những ngôi sao Bollywood góp phần định hình nên vẻ đẹp của nam giới nước này, với mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt được cạo râu láng mịn, sạch sẽ và nước da sáng màu.

Và mỗi khi có hành động gì đẹp trai thì sẽ được quay phim slow-motion với khoảng 400 khung hình nữa.

Nét đẹp Bollywood...

Một gương mặt đẹp trai không cần nhận sai tiêu biểu của Ấn Độ.

10. Hàn Quốc



Có lẽ, trong tất cả các quốc gia trên thế giới, Hàn Quốc chính là nơi sản sinh ra gu thưởng thức nam giới dị biệt nhất của chị em, đồng thời mượn hơi làn sóng văn hóa Hallyu trải qua ba thế hệ, tiêu

chuẩn trai đẹp của Hàn Quốc đã vươn ra thế giới và nuốt chửng nhiều nước Châu Á như Trung Quốc hay Việt Nam.

Những ngôi sao Hàn Quốc thường có gương mặt nhỏ với ngũ quan cân đối, dễ nhìn; vẻ đẹp nam tính tuyệt đối đôi khi không được đánh giá cao ở Hàn Quốc bằng những chàng trai có nét đẹp dung hòa giữa nam tính và nữ tính.

Theo một số nghiên cứu, "Hero" Kim Jae Joong, cựu thành viên của nhóm nhạc TVXQ huyền thoại chính là người sở hữu gương mặt đẹp nhất Châu Á, đồng thời cũng trở thành chuẩn mực của cái đẹp Hàn Quốc.

Ngoài ra những chàng trai có gu thời trang dị biệt cũng được đánh giá cao, điều này được xây dựng nên từ "G-Dragon" Kwon Ji Yong - chàng nhạc sĩ, rapper đa tài có gu ăn mặc không thể chê vào đâu được.

"Hero" Kim Jae Joong.

"G-Dragon" Kwon Ji Yong.

Và dĩ nhiên, đàn ông Hàn Quốc cũng không ngần ngại gì phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp thêm lên cho giống với những ngôi sao nổi tiếng.

11. Úc



Ở đất nước mà chuột túi thỉnh thoảng lại vào nhà dân gây sự này, đàn ông bảo vệ được gia đình là đàn ông xịn. Những chàng trai có thân hình to, thật to và rất rất to - một cách lực lưỡng - được đánh giá là chuẩn mực đẹp đẽ ở đất nước mà thiên nhiên coi con người là trò đùa này.

Và hẳn là bạn đã biết, thần sấm Thor cùng hai người em trai Luke và Liam Hemsworth thực ra là người Úc - nên nếu thắc mắc trai đẹp ở Úc trông như thế nào thì cứ việc xem Thor: Ragnarok là biết ngay. Nhớ trừ anh màu xanh xanh hay đập phá ra nhé, không phải anh đấy đâu!

Thần sám Thor Chris Hemsworth cũng chính là một trong những người tạo ra quy chuẩn cho cái đẹp kiểu Mỹ.

(Theo BuzzFeed)