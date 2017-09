Tiết lộ: Mỹ nhân khiến gia đình Rooney lục đục đã từng "bẫy" Ryan Giggs

Theo The Sun, Laura Simpson, người ngồi trong xe Wayne Rooney ở vụ say rượu lái xe bị công an tuýt còi hồi đầu tháng 9 có nỗi ám ảnh lớn với những ngôi sao bóng đá. Đây là tiết lộ từ một bạn thân cũ của người phụ nữ này.



Cụ thể, bà mẹ đơn thân 29 tuổi từng theo đuổi Ryan Giggs và cố gắng tiếp cận ngôi sao của Burnley Phil Bardsley. Thậm chí khi Joe Hart ra ngoài cũng đã từng bị Laura Simpson cho vào tầm ngắm.

Bà mẹ này nghiên cứu các trận đấu ở Premier League để xem có những ngôi sao nào đang có mặt trong thành phố. Sau đó, cô lập kế hoạch "lượn lờ" quanh các địa điểm mà cầu thủ thường hay đến với hi vọng tìm thấy mục tiêu.

Laura Simpson, người phụ nữ gây chú ý sau khi xuất hiện trong xe Rooney.

Mùa Hè năm ngoái, người phụ nữ 29 tuổi này đã cố "bẫy" Ryan Giggs tại một quán bar có tên Panacea ở Manchester.

Người bạn cũ của Laura Simpson cho hay: "Cô ấy thường lợn lờ để vô tình gặp gỡ Giggs cùng vài cầu thủ khác. Cô ấy đã leo lên bàn của Giggs để chào mời. Tuy nhiên, Giggs đã cư xử vô cùng lịch sự. Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó hết".

Bà mẹ đơn thân này còn cố theo đuổi Joe Hart khi thủ thành này đang đi chơi với vợ Kim Crew. Cô nhìn thấy Hart ở nhà hàng Victor tại Hale, Cheshire. Khi Kim Crew đi vào nhà vệ sinh, Laura đã đi ngang qua bàn của cựu thủ thành Man City để thu hút sự chú ý.

"Anh ta lờ cô ấy đi nhưng cô ấy nói lại rằng: "Anh đến Suburbia đi". Đó là một club đêm gần đấy. Sau đó, Joe Hart có đến thật nhưng ở trong một khu vực riêng biệt. Laura đã thất vọng vô cùng khi không thể tiếp cận nổi".

Coleen đã không còn đeo nhẫn cưới.

Sau đó một lần khác, bà mẹ này đã dành cả đêm song không thể có được sự chú ý từ Bardsley khi bắt gặp trong quán bar ở Wilmslow, Cheshire. Mới đây, Laura Simpson đã thành công khi tiếp cận Wayne Rooney và ngồi được vào xe cựu sao Man United.

Người phụ nữ 29 tuổi này cũng tiết lộ đã đi một quãng đường xa để đến được chỗ sang trọng mà những cầu thủ bóng đá đến chơi. Cô có ý tiếp cận Rooney từ trước khi biết cô vợ Coleen đang đi du lịch ở Bồ Đào Nha cùng 3 cậu con trai. Thông tin trên được Laura tìm thấy ở Twitter của vợ Rooney.