Tiên Tiên gây tò mò khi tung ca khúc mới

Sau thành công liên tiếp của 3 single: My Everything, Say You Do và Vì Tôi Còn Sống trong năm 2015, ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Tiên Tiên hạn chế trình làng sản phẩm mới và thỉnh thoảng mới tham gia các sự kiện giải trí.

Sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng", Tiên Tiên vừa bất ngờ tung single mới mang tên "Đi về đâu".

Sau thành công của năm 2015, Tiên Tiên bất ngờ "lặn mất tăm".

Theo tiết lộ của Tiên Tiên, ca khúc chủ đề "Đi về đâu" là bài hát mang giai điệu RnB Funky mới mẻ, đầy sức sống làm người nghe không khỏi gật gù, nhún nhảy. Ca từ của "Đi về đâu" có chút gì đó bất cần và được Tiên Tiên sử dụng loạt cách chơi chữ như: gieo vần, lặp từ…

Về thông điểp của ca khúc, Tiên Tiên chia sẻ: "Đôi khi hạnh phúc không phải là một kết quả, nó chỉ là những khoảnh khắc đẹp và đôi khi ngắn ngủi".



Ngoài thông tin ít ỏi, Tiên Tiên cũng chỉ tung ra 1 bức hình duy nhất đi kèm với sản phẩm mới. Chính điều này càng làm cho công chúng tò mò, thắc mắc với sản phẩm của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ từng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bức hình duy nhất Tiên Tiên chia sẻ sau lần trở lại với sản phẩm mới.

Hiện tại, có nhiều thông tin cho biết "Đi về đâu" chỉ là sản phẩm mở màn cho loạt kế hoạch hoành tráng của Tiên Tiên trong năm 2017. Tuy nhiên, ca sĩ "Say You Do" lại từ chối đưa ra mọi bình luận.