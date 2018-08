Thượng tướng Bùi Văn Nam: Vụ gian lận điểm thi Sơn La, "nếu cần thiết sẽ rút về Bộ làm"

Tại buổi họp báo Thường kỳ của Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với vụ việc gian lận điểm thi ở Sơn La, hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 đối tượng.

"Theo thẩm quyền vụ án này do Công an tỉnh Sơn La thụ lý và chúng tôi đã chỉ đạo rất nghiêm túc", tướng Bùi Văn Nam nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, cách đây 3 ngày, ông trực tiếp nghe Cơ quan điều tra của Công an Sơn La báo cáo về kết quả điều tra và chỉ đạo với tinh thần rất nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an.

"Những ai liên quan mà vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm túc", Thượng tướng Nam khẳng định.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, hiện nay vụ án này đang được Cơ quan điều tra Công an Sơn La làm đúng quy định theo quy định của pháp luật, kết quả điều tra vụ án thế nào sẽ được thông tin đầy đủ.

"Quá trình làm có vấn đề gì thấy cần thiết thì Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an sẽ rút hồ sơ vụ án về Bộ làm", Thượng tướng Bùi Văn Nam nói thêm.

Trả lời thêm về kết luận sai phạm thi cử ở Hòa Bình, Sơn La cũng như xử lý những sinh viên trúng tuyển nếu bị phát hiện vi phạm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, Bộ Công an chưa có kết luận.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cố gắng sớm xử lý vụ việc. Khi có kết luận cuối cùng sẽ xác định rõ họ tên người sai phạm. Căn cứ theo quy chế, đến mức hủy kết quả, chúng tôi sẽ thông báo các trường thôi không tiếp nhận các em vào học", ông Độ nêu rõ.