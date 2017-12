Thuê mặt bằng đẹp tại Hà Nội: McDonald’s phải trả 1 tỷ đồng/tháng, H&M tốn 3 tỷ, nhưng chưa là gì so với Zara

Ngày 2/12 vừa qua, McDonald’s chính thức đánh dấu sự hiện diện của mình tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung thông qua việc khai trương cửa hàng ở số 2, Hàng Bài.

Đây được coi là khu “đất vàng” của thủ đô khi nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, gần phố đi bộ; mặt tiền thuộc hai con phố lớn Hàng Khay và Hàng Bài, phía trước lại đối diện với trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza - khu vực “check in” ưa thích của giới trẻ.

Theo Zing.vn, với vị trí đẹp và diện tích khoảng 400 m2, giá thị trường của cửa hàng McDonald’s vào khoảng 2,5 triệu đồng/m2/tháng. Như vậy, thương hiệu đồ ăn nhanh đến từ Mỹ này phải trả khoảng 1 tỷ đồng/tháng tiền thuê mặt bằng, tương đương 12 tỷ đồng/năm.

Đến trước McDonalds, hai ông lớn ngành thời trang là Zara và H&M cũng không ngại chi tiền tỷ để sở hữu mặt bằng tại những trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội, Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Bà Triệu.

Trong ngày 9/11, cửa hàng 3 tầng của Zara tại Vincom Bà Triệu, cũng là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu thời trang nhanh này tại thủ đô, chính thức đi vào hoạt động.

Với giá thuê khoảng 80 USD/m2/tháng và diện tích khoảng 4.500 m2, trung bình mỗi tháng Zara phải trả khoảng 360.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) tiền thuê mặt bằng, tương đương một năm vào khoảng 96 tỷ đồng. Tuy mức giá cao nhưng mặt bằng cho thuê đã hoàn toàn kín chỗ.

Còn với thương hiệu H&M, cửa hàng đầu tiên được đặt ở tầng hầm B1 tại Vincom Mega Mall Royal City. Mức giá thuê cho khu vực này “mềm hơn” trên Vincom Bà Triệu và rơi vào khoảng 60-70 USD/m2/tháng.

Vì diện tích cửa hàng khoảng 2.000 m2 nên H&M phải trả 120.000-140.000 USD/tháng cho chi phí thuê mặt bằng (khoảng 2,6-3,1 tỷ đồng/tháng), tương đương 31-37 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam, trong quý 3/2017, khu vực trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM hầu hết đều có giá thuê mặt bằng cao gấp 2 lần các khu vực còn lại.

Cụ thể tại Hà Nội, giá thuê bình quân tăng nhẹ ở mức 3,4% so với quý 2/2017 và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 928.000 đồng/m2/tháng. Xu thế này phần lớn là do giá thuê mặt bằng ở các trung tâm ngày càng hạn hẹp và giá khu vực phụ cận cũng trên đà tăng.

Cushman & Wakefield dự đoán trong vòng 2 năm tới, các ngành dịch vụ ăn uống, thời trang và chăm sóc sức khỏe sẽ là các ngành chủ chốt dẫn dắt sự phát triển của ngành bán lẻ. Để đáp ứng nhu cầu này, 400.000 m2 diện tích cho thuê mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2018, nâng tổng diện tích sàn bán lẻ lên khoảng đạt 4 triệu m2 vào năm 2020.