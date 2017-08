Thực hư làn da mẩn đỏ của Trương Ngọc Ánh trên sóng truyền hình

Trong tập 8 Vietnam’s Next Top Model 2017, ngoài cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Host Trương Ngọc Ánh và thí sinh Cao Thiên Trang ở phần công bố kết quả, khán giả còn rất thắc mắc khi nữ diễn viên "Hương Ga" để lộ làn da lốm đốm đỏ ngay trên sóng truyền hình.



Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong toàn bộ diễn biến của chương trình, song làn da không bình thường của Trương Ngọc Ánh đã gây ra nhiều luồng tranh luận.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong phần công bố kết quả tập 8 Vietnam's Next Top Model 2017 với làn da bình thường (ảnh do BTC cung cấp).

Có ý kiến cho rằng, do ánh đèn của máy quay và bối cảnh khiến cho da của Trương Ngọc Ánh như bị mẩn đỏ. Nhưng cũng có không ít bình luận nghi ngờ, Host Vietnam’s Next Top Model 2017 bị dị ứng trong quá trình ghi hình.



Liên lạc trực tiếp với Trương Ngọc Ánh để tìm hiểu sự việc, cô cho biết: "Khoảng thời gian ghi hình tập 8 Vietnam’s Next Top Model 2017 sức khỏe tôi không tốt do phải quay hình từ sáng tới khuya. Khi phát hiện bị cảm, tôi không xin nghỉ mà cố gắng uống thuốc kháng sinh để tiếp tục công việc. Do bị dị ứng thuốc nên ngay sao đó trên vai tôi nổi nhiều vết mẩn đỏ.



Dù ê kíp chương trình đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng khi lên hình vẫn không giấu được làn da không bình thường. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định trở lại và các vết mẩn đỏ cũng đã tan hết.



Hình ảnh làn da lốm đốm đỏ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng chụp lại từ clip chương trình.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các khán giả, đồng nghiệp đã dành sự quan tâm đến tôi trong suốt những ngày qua. Sắp tới, dù rất bận rộn với nhiều dự án khác nhau, nhưng tôi sẽ cố gắng ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi đầy đủ để sức khỏe được đảm bảo".