Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giảm lãi suất 0,5% từ nay đến cuối năm, tín dụng tăng khoảng 21-22%

Chiều 30/8, VPCP tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết trong phiên họp tháng 8, Chính phủ đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cũng như ngân sách nhà nước năm 2018.

Chính phủ cũng thảo luận một số vấn đề thể chế cụ thể để tháo gỡ vướng mắc như cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia…

Về tình hình kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất đánh giá trong tháng 8, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có diễn biến tích cực hơn, chiều hướng tháng sau tốt hơn tháng trước.

Nổi bật là lạm phát tiếp tục được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định. Tính đến ngày 21/8/2017, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,06% so với tháng 12 năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 9,01%).

Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của 8 tháng ước đạt trên 137 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội giao, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước (39%) và bằng 44,3% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau gần 1 tháng thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP, có 11/44 Bộ, ngành và 15/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao trên 60%; tuy nhiên vẫn còn 13/44 Bộ ngành và 4/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 30%...

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc cơ sở nào để tin rằng GDP năm nay sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra? Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết hôm nay Chính phủ vừa họp đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 2017 để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 6,7% dựa trên cái gì.

Còn 4 tháng nữa sẽ hết năm 2017 nhưng để đạt tăng trưởng 6,7% thì nông nghiệp phải tăng trưởng được 3,05%, về công nghiệp phải tăng trưởng được 7,91%, về du lịch, dịch vụ phải tăng trưởng được 7,19%.

Cũng theo bộ trưởng, sự tăng trưởng này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thủ tướng chỉ đạo là đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung đầu tư vào các dự án đang dở dang để đưa vào sử dụng hiệu quả, tiếp tục giảm lãi suất 0,5% từ nay đến cuối năm, tiếp tục tăng trưởng tín dụng đạt 21-22%.

Tốc độ giải ngân vốn ODA, giải ngân vốn Ngân sách Nhà nước… trong những tháng cuối năm sẽ tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt sẽ tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là vấn đề thủ tục hành chính, rà soát 5.719 thủ tục kinh doanh, rà soát toàn bộ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của các bộ hiện nay. ..