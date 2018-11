Thủ tướng Australia ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh Thủ tướng Scott Morrison lần đầu tiên tham dự hoạt động với ASEAN, tiếp tục thể hiện quan tâm và ưu tiên của Australia dành cho ASEAN.

Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Australia đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Morrison ủng hộ lập trường của ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do, hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, triển khai đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả.

Trong hợp tác với ASEAN, Thủ tướng Morrison khẳng định cam kết của Australia đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), khai thác hiệu quả Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), đẩy mạnh trao đổi giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối hạ tầng, phát triển bền vững ở khu vực.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Australia ở khu vực, hoan nghênh sự ủng hộ và trợ giúp hiệu quả của Australia đối với ASEAN.

Thủ tướng hoan nghênh Australia tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cùng nỗ lực thúc đẩy một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực Australia có thế mạnh và ASEAN có nhu cầu, trong đó có phát triển hạ tầng và kết nối khu vực, quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên ở tiểu vùng Mekong, phát triển nguồn nhân lực…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trông đợi Australia tiếp tục ủng hộ các nỗ lực và lập trường nguyên tắc của ASEAN thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, triển khai đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng một Bộ quy tắc COC hiệu quả và thực chất.