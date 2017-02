Thứ trưởng Bộ Công an: Đã giao Cục CSGT kiểm tra việc cấp biển 80A, 80B cho doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ về việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra việc cấp biển 80 cho các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, vừa qua Thủ tướng đã giao Bộ Công an kiểm tra việc tại Thừa Thiên Huế sử dụng xe biển 80A, 80B.

"Hiện văn bản chưa về Bộ Công an, nhưng Bộ Công an đã chủ động triển khai, giao cho Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Thừa Thiên Huế rà soát việc sử dụng các xe biển 80A, 80B.

Căn cứ theo quy định thì việc xử lý sau này sẽ thông báo lại cho báo chí", Thứ trưởng Thành nói.

Đối với trách nhiệm nếu nơi nào để xảy ra hiện tượng đốt pháo trong dịp Tết, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, ở đây phường có công an phường, xã có công an xã.

"Nhưng trách nhiệm ở đây là thuộc chính quyền địa phương. Nếu có sự việc xảy ra cụ thể thì chúng tôi sẽ xác định trách nhiệm của Giám đốc Công an địa phương trong việc tham mưu cho lãnh đạo và xử lý đúng theo quy định của pháp luật, không loại trừ ai", ông Thành nhấn mạnh.