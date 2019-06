Thử tài suy luận và vốn hiểu biết với boardgame đuổi hình bắt chữ kiểu Tây

Simonas là một designer, anh đã bỏ công tạo nên bộ boardgame giải đố có tên là THE BOX.

Trong đó, Simonas đã dùng nhiều cách khác nhau để mã hóa tên của người nổi tiếng; động vật và cả phim kinh điển.

Từ lâu designer này đã có niềm đam mê đặc biệt với các trò chơi giải đó, còn THE BOX được lên ý tưởng từ 3 năm trước. Theo Simonas, bộ boardgame này là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra giới hạn hiểu biết trực quan của bạn.

Trên thực tế, đây là phiên bản đảo ngược của boardgame "Alias" (bí danh), ta cần kết hợp ý nghĩa từ nhiều hình ảnh trong thẻ bài để đưa ra câu trả lời chính xác. Gọi là đuổi hình bắt chữ kiểu Tây cũng được.

Hiện tại, Simonas đã tạo ra hơn 400 tấm bài cho THE BOX và bắt đầu gọi vốn trên Kickstarter để sản xuất hàng loạt.

Nếu gọi vốn thành công, mỗi bộ THE BOX sẽ được bán với giá khởi điểm 7 euro (khoảng 185.000 đồng). Tìm hiểu thêm về THE BOX tại đây và thử tài suy luận với loạt thẻ bài bên dưới, cấp độ từ dễ đến khó - đừng vội bỏ cuộc mà xem đáp án phía cuối bài nhé:

Đố biết phim gì đây?

Gợi ý: Đây là một loài vật cực chăm chỉ

Đây là một người đàn ông rất rất nổi tiếng

Phim chính kịch kinh điển nói về văn hóa Mỹ, ra mắt vào năm 1999

Vị Tổng thống với rất nhiều điều đặc biệt

Dân chơi nhìn hình biết ngay con gì!

Tiếp tục là một loài động vật nổi tiếng, để ý hình vẽ nhé

Lại là động vật

Tên của 1 phần phim thuộc tam-bộ huyền thoại, tổng thể có tới 6 phần phim

Tên một bộ phim tăm tối, đầy ám ảnh ra mắt vào năm 1993, lọt top phim hay nhất mọi thời đại

Ai đây nhỉ? Đeo kính, hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và có tới 4 giải Oscar

Dân chơi yêu thể thao sẽ biết ngay huyền thoại này là ai

Một nhà hiền triết kiêm thiên tài trên nhiều lĩnh vực

Vừa là tên người, vừa là thương hiệu khuynh đảo nền... của thế giới

Phim tâm lý - bí ẩn - giật gân của Mỹ ra mắt vào năm 2010, khá là tâm thần đấy

Đáp án:

1. The Matrix

2. Ong

3. Bill Gates

4. American Beauty

5. Nelson Mandela

6. Đà điểu

7. Kangaroo

8. Chim cánh cụt

9. The Lord of The Rings: The Two Towers

10. Schindler's List

11. Woody Allen

12. Michael Jordan

13. Pluto

14. Walt Disney

15. Shutter Island

Theo B.P