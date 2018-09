Thu súng AK tại nhà đối tượng buôn ma tuý

Ngày 11/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Xuân Minh (SN 1994) và Nguyễn Văn Trường (SN 2000) đều trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”…

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ của Minh và Trường. Hai đối tượng này thuê nhà trọ tại khu vực Núi Bất Lư (Hoàng Sơn, Tiên Du Bắc Ninh), sống khép kín, bí hiểm.

Cơ quan công an xác định 2 đối tượng trên thường thuê taxi đi từ nơi ở trọ sang khu vực giáp ranh với huyện Sóc Sơn để giao ma tuý cho “dân chơi” tại các quán Bar, karaoke….

Tối 4/9, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với đội CSGT số 15 (Công an Hà Nội) đã dừng kiểm tra xe taxi BKS 99A - 092.xx, do lái xe Nguyễn Trọng T (SN 1986, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, trong xe có Nguyễn Xuân Minh tại địa phận thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.



Tại đây, cơ quan công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ của Minh 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nguyễn Xuân Minh tại khu vực Núi Bất Lự, cơ quan điều tra phát hiện tại đây có Nguyễn Văn Trường.

Trong nhà đối tượng có 1.044 viên nén các loại, nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, vàng, thảo mộc khô nghi là ma túy.

Đáng chú ý, quá trình khám xét, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK, 1 hộp tiếp đạn đang lắp sẵn 3 viên đạn và 35 viên đạn súng thể thao.

Tại cơ quan điều tra, Minh, Trường khai nhận đã liên kết với một số đối tượng ở trên các tuyến biên giới phía Bắc, Tây Bắc để mua bán trái phép các loại ma túy tổng hợp, rồi đưa về Bắc Ninh cất giấu, chờ cơ hội tuồn vào các quán karaoke, bar… ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh để bán cho “dân chơi”.