Thu Hằng mặc đồng phục công an, hội ngộ Trọng Tấn

Chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình Âm vang chiến công, Thu Hằng bất ngờ bật mí người yêu cô cũng làm trong ngành công an, chính vì thế dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.