Thông tin mới vụ khống chế đối tượng bắt cóc nữ chủ hiệu cầm đồ

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT- CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chức (SN 1992, trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Chức chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là điều dưỡng viên tại một Viện dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 7-6, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tại đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ bắt, khống chế con tin để cướp tài sản.

Xét thấy tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống ngay hiện trường đồng thời báo cáo với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội cử lực lượng xuống phối hợp, đã tiến hành bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin thành công.



Bước đầu, tại cơ quan công an, Chức khai nhận do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên ngày 1-6, đối tượng đã đến cửa hàng cầm đồ ở đường Thụy Phương do chị Lê Thị H. Y là chủ cửa hàng và cầm cố chiếc xe máy lấy 25 triệu đồng. Số tiền này Chức tiêu xài cá nhân, trả nợ hết.

Đến ngày 7-6, vì thiếu nợ tiền lại bị gia đình hỏi về chiếc xe máy, nhưng không có khả năng chuộc lại xe nên Chức nảy sinh ý định đến cửa hàng cầm đồ của chị Y để cướp lại chiếc xe.

Sáng ngày 7-6, Chức mang theo 1 con dao nhọn, chuẩn bị mũ, khẩu trang đến cửa hàng cầm đồ của chị Y, do lúc này cửa hàng đông người, đối tượng chưa thực hiện được việc cướp tài sản nên bỏ đi và tiếp tục đợi ở gần cửa hàng để chờ thời cơ.

Đến 19h cùng ngày, thấy cửa hàng chỉ có chị Y và con gái đang ăn cơm, Chức đi vào đặt vấn đề chuộc lại xe, chị Y lấy xe của Chức ra để tại trước cửa hàng và làm thủ tục thanh lý hợp đồng cầm đồ.

Chức giả lấy tiền trong túi xách rồi bất ngờ rút dao đâm chị Y và giật chìa khóa xe cất vào túi. Hai nạn nhân giằng co, vật lộn chống lại khiến cả ba bị thương.

Con gái chị Y chạy được ra ngoài kêu cứu, người dân xung quanh chạy vào thì Chức dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân rồi lôi chị lên cầu thang cố thủ tại phòng ngủ tầng 2.

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, các CBCS CAQ đã tổ chức một tổ cán bộ bí mật đột nhập từ tầng 4 và một tổ thuyết phục, vận động đối tượng.

Đối tượng liên tục ném đồ đạc về phía tổ công tác và đe dọa sẽ ném quả tạ sắt nếu có bất cứ ai lên cầu thang, đồng thời yêu cầu chuẩn bị một xe ô tô cùng 500 triệu đồng. Lực lượng công an tiếp tục thuyết phục, tận dụng thời cơ sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

