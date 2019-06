Thông tin mới nhất về vụ triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Trao đổi với phóng viên ngày 11-6, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao cho biết đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa khám phá thành công.



Đó còn là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quá trình điều tra, đến nay Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 77 đối tượng người Trung Quốc cùng toàn bộ các phương tiện kỹ thuật, tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý theo quy định.

Kể lại những giây phút đấu trí cam go với nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, Thượng tá Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao cho biết:

Trước đó, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc do các đối tượng người nước ngoài thực hiện, nhưng phần lớn chỉ hoạt động đơn lẻ, diễn ra trong một tỉnh.

Đường dây này có tổ chức chặt chẽ, hoạt động diễn ra cùng lúc ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam; đối tượng tham gia có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Bắt đầu từ thông tin do Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển đến, nghi vấn về một nhóm đối tượng người nước ngoài lưu trú tại Quảng Ninh, có sự bất minh về kinh tế, quy luật sinh hoạt khác thường..., đến khi những đầu mối về đường dây đánh bạc được hé lộ và đưa ra ánh sáng là quá trình kiên trì đấu trí của các đơn vị nghiệp vụ phá án.

Đại úy Vũ Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng 5, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao kể lại: Sau khi nhận được công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh, một tổ công tác của Phòng 5, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã có mặt tại Quảng Ninh.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong quá trình đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, các trinh sát Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã phát hiện những dấu hiệu điển hình của nhóm đối tượng người nước ngoài, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội tại Việt Nam.

Ngoài các dấu hiệu bất minh về kinh tế (Theo tính toán sơ bộ, trung bình mỗi tháng nhóm đối tượng chi phí khoảng 100 triệu đồng). Dấu hiệu tội phạm còn thể hiện rõ ở việc bọn chúng thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập vào các website đánh bạc của Trung Quốc.

Thông tin ban đầu là vậy nhưng khi bắt tay vào thu thập tài liệu, chứng minh hoạt động của đối tượng nghi vấn, các trinh sát Phòng 5 và Công an tỉnh Quảng Ninh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Các đối tượng sống khép kín...

Trong khi đó, chủ các cơ sở lưu trú thì vì lợi nhuận đã không tuân thủ các quy định bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Sự khác biệt về ngôn ngữ cũng là một khó khăn cho các trinh sát phải đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ.

Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao có căn cứ khẳng định đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, chủ trì xác lập chuyên án; phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này.

Giữa những ngày đông buốt giá hay trong những trưa hè bỏng rát, các trinh sát đã không quản vất vả, nắm bắt hoạt động của nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Trong quá trình này, các trinh sát đã phát hiện những thông tin quan trọng liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Ngoài địa điểm hoạt động ở Đà Nẵng, các đối tượng còn có chi nhánh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Để tập trung lực lượng đấu tranh, Cục An ninh mạng và PCTP công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Cục đối ngoại để trao đổi thông tin với Công an Trung Quốc. Trong trường hợp bắt giữ, việc xử lý đối tượng đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Từ thông tin do Bộ Công an Việt Nam trao đổi, một tổ công tác của Bộ Công an Trung Quốc đã sang Việt Nam, phối hợp với các thành viên của Ban chuyên án, thu thập thông tin về các đối tượng nghi vấn.

Cùng một thời điểm, ba mũi công tác của Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an 3 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Khánh Hòa và Đà Nẵng cũng bám sát ở địa bàn.

Các thông tin thu thập được về hoạt động, diễn biến của đối tượng đều được cập nhật về ban chuyên án.

Từ đó, Trưởng ban Chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ, xin ý kiến chỉ đạo.

Quá trình dày công theo dõi, Ban chuyên án xác định đây là đường dây đánh bạc xuyên biên giới, liên quan đến Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Việt Nam; xác định 2/18 đối tượng trong đường dây đánh bạc, hoạt động trên lãnh thổ là Việt Nam cũng như vai trò của các từng đối tượng.

Đồng thời làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu là hai anh em Hai-Gang (SN 1978) và Hai-Liang (SN 1982). Ban chuyên án đồng thời xác định các địa điểm đối tượng lưu trú tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

“Dựng được hoạt động của đối tượng đã khó, lựa chọn thời điểm phá án cũng là một yêu cầu đặt ra. Đây là chuyên án lớn, địa bàn trải rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong khi đó, nhóm đối tượng là người nước ngoài...

Quá trình bắt giữ phải đảm bảo bí mật thông tin, bắt giữ đối tượng cùng một thời điểm, đề phòng các đối tượng bỏ trốn, đập phá máy móc hoặc tìm cách tiêu hủy chứng cứ nhằm trốn tránh hành vi phạm tội” - Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao cho biết.

Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 6-6, Ban chuyên án quyết định phá án, thời điểm được lựa chọn là lúc 9h sáng, đồng loạt phá án tại 3 địa điểm.

“Trong chuyên án này cùng lúc phải huy động một lượng lớn quân số, ở nhiều đơn vị trong đó có Cảnh sát khu vực, Kỹ thuật hình sự, Quản lý xuất nhập cảnh ở các tỉnh thành nên việc giữ bí mật thông tin là yêu cầu đặt lên đầu tiên” - Thượng tá Hoàng Xuân Phóng nhớ lại.

Trước thời điểm phá án khoảng 2 ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Trưởng ban chuyên án đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Công an các tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Trong quá trình này, các tình huống nghiệp vụ được đặt ra nhằm đảm bảo phá án an toàn, bắt gọn các đối tượng, thu giữ được các tài liệu, chứng cứ...

“Đêm 5-6, một số đối tượng ở Quảng Ninh bắt đầu di chuyển. Nhận định đối tượng sẽ chuyển sang một điểm mới, mũi công tác ở Quảng Ninh bí mật nắm bắt thông tin của đối tượng.

Đến 24h đêm thì phát hiện thêm 4 ổ nhóm tại Quảng Ninh, nâng địa bàn tỉnh này lên 9 địa điểm” - Đại úy Vũ Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng 5 cho biết.

Đúng 9h ngày 6-6, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng gồm hàng trăm chiến sĩ đồng loạt phá án tại 18 địa điểm (Quảng Ninh 9 địa điểm, TP Đà Nẵng 6 địa điểm, Khánh Hòa 3 địa điểm).

Kết quả đã phát hiện 77 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia chơi; lập biên bản thu giữ gần 300 chiếc điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; gần 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Trong đường dây này, đối tượng Hai - Gang là trưởng nhóm tại Quảng Ninh. Với nhiệm vụ này, đối tượng phụ trách toàn bộ hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài việc phân công công việc cho các đối tượng, Hai - Gang còn phụ trách toàn bộ mảng kinh tế như trả tiền thuê nhà, tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày cho các đối tượng tại địa bàn Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ là cùng quản trị, điều hành các ứng dụng trò chơi bạc trực tuyến, thực hiện phần việc marketing, quảng bá trò chơi đến đông đảo người Trung Quốc, mục đích mời chào, lôi kéo nhiều người tham gia chơi các trò chơi trực tuyến.

Các đối tượng còn lại bước đầu khai nhận được đối tượng quen qua mạng Internet thuê giới thiệu, lôi kéo người Trung Quốc tham gia đánh bạc tại website nêu trên.