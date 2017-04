Thông tin mới nhất về vụ núp chiêu bài chương trình "Trái tim Việt Nam" để lừa đảo

Như Báo CAND đã đã đưa ngày 12-4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Đức Trung, 56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Trung tâm HTNN) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, và Lê Thị Hằng, 54 tuổi, Tổng Giám đốc Trung tâm HTNN, trú tại phường Kim Mã, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 139 BLHS).



Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn thư tố giác của người dân, về việc đóng tiền tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" do Trung tâm HTNN tổ chức nhưng không nhận được nhận lãi như lời chào mời ban đầu.

Hai đối tượng Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng tại cơ quan công an.

Sau khi có phản ánh của dư luận, Bộ Nội vụ đã có văn bản khẳng định, hoạt động của Trung tâm HTNN là trái pháp luật. Ngày 30-12-2015, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam (đơn vị chủ quản của Trung tâm HTNN) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm này.

Tuy nhiên, sau khoảng 8 tháng triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam", Trung tâm HTNN đã kịp thành lập 27 điểm tư vấn thuộc 14 tỉnh, thu được số tiền hơn 100,3 tỷ đồng của khoảng 40 nghìn người dân.

Điều đáng nói là, trước sự thật phơi bày như vậy, song ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng vẫn không chịu thừa nhận những sai phạm của mình, cho rằng Trung tâm HTNN hoạt động đúng tôn chỉ, có nhiều hỗ trợ cho người nghèo, v.v…

Ngay cả khi Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vào cuộc, ông Trung, bà Hằng cũng không tích cực hợp tác, khai báo không có căn cứ…

Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an bước đầu đã làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trung tâm lấy danh nghĩa "hỗ trợ người nghèo" nhưng thực chất là lừa đảo, bóc lột đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân.

Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng, từ tháng 4-2015, Trung tâm HTNN triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam" với chính sách, để được tham gia làm thành viên, người tham gia phải đóng số tiền ủng hộ là 1,2 triệu đồng. Từ mã thứ hai đóng 700 ngàn đồng để được Trung tâm cấp cho một mã, mỗi mã được cấp sẽ nhận số tiền hỗ trợ tương ứng là 5,25 triệu đồng hoặc 5,7 triệu đồng.

Thời điểm nhận tiền vào ngày 15 đến 20 hàng tháng. Các thành viên tham gia phải viết đơn tự nguyện tham gia chương trình theo mẫu in sẵn của Trung tâm, mỗi mã mới tham gia nhận được 1 sản phẩm hỗ trợ gồm phân vi sinh, thực phẩm chức năng hoặc sách báo trị giá 150 ngàn đồng.

Tuy nhiên, sau đó, người dân không nhận được số tiền lãi như đã hứa, thậm chí tiền gốc họ cũng không được nhận lại. Số tiền sau khi thu được của các thành viên sẽ được nộp về Trung tâm TTNN thông qua 3 tài khoản, trong đó, một tài khoản đứng tên Lê Thị Hằng và 2 cá nhân khác, một tài khoản đứng tên Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng, một tài khoản đứng tên Công ty TNHH Trái tim Việt Nam kết nối cộng đồng không thuộc Trung tâm do Trung và Hằng thành lập và đứng tên chủ tài khoản.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong số hơn 100,3 tỷ đồng thu về, Trần Đức Trung đã rút 32,2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân; Lê Thị Hằng rút 11,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Trần Đức Trung giải trình số tiền rút ra sử dụng vào việc mua sản phẩm hỗ trợ lại cho người tham gia; Lê Thị Hằng giải trình sử dụng số tiền rút ra làm từ thiện.

Nhưng kết quả điều tra không thể hiện như vậy. Tổng số tiền Trung mua sản phẩm hỗ trợ và trả lại tiền mặt cho một số điểm chỉ khoảng 13,5 tỷ đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng không giải trình được. Đối với số tiền chi cho hoạt động từ thiện, Lê Thị Hằng không cung cấp được chứng từ gốc, mà chỉ cung cấp danh sách làm từ thiện, dưới hình thức trao sổ hỗ trợ, trao tiền làm nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện…

Tuy nhiên, khi xác minh tại một số địa phương, người dân chỉ nhận được mức hỗ trợ từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng một sổ. Nguồn tiền làm từ thiện là do các điểm tự chi, không phải lấy từ khoản 11,5 tỷ đồng mà Lê Thị Hằng rút ra từ Trung tâm.

Sao kê tài khoản cá nhân của Lê Thị Hằng, cơ quan điều tra xác định số tiền 11,5 tỷ đồng nêu trên được chuyển vào 3 tài khoản tiết kiệm cá nhân, đã được Hằng rút ra sử dụng hết.

Hiện nay, Trung tâm HTNN còn nợ 10 điểm, với tổng số tiền là 32,3 tỷ đồng. Đến nay, đã có 214 người dân viết đơn tố cáo Trung tâm HTNN chiếm đoạt tiền của họ tổng cộng khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay đã có cơ sở xác định Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng có hành vi gian dối, lợi dụng danh nghĩa Trung tâm HTNN để lôi kéo người dân đóng tiền tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" rồi chiếm đoạt, trong đó, Trung chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 18,7 tỷ đồng; Hằng chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 11,5 tỷ đồng. Hành vi của Trung và Hằng có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đề nghị ai là nạn nhân tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam" trình báo với công an địa phương hoặc Cơ quan ANĐT - Bộ Công an, số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: 069.2342431, 0692342143.