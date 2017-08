Thông tin mới nhất về cơn bão số 6

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong 6 giờ vừa qua phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tuần Giáo (Điện Biên) 35mm, Hà Giang 48mm, Bắc Cạn 40mm.

Trong cơn dông một số nơi có gió giật mạnh như Lào Cai giật cấp 8, Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cấp 7; ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hồi 19 giờ ngày 23/08, vị trí tâm bão trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ đêm nay (23/8) đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 70-150mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 200-250mm).

Hoàn lưu bão số 6 nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NCHMF.

Sáng nay (23/8) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 6.

Theo nhận định ban đầu, sau khi đi vào Biển Đông ngày hôm qua (22/8), bão số 6 đã mạnh thêm và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào đất liền Trung Quốc.

Mặc dù không đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao trùm đất liền khu vực Bắc Bộ gây mưa rất lớn.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các khu du lịch ven biển, trên các đảo và các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ, lũ quét và sạt lở đất, nhất là các địa phương: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang…