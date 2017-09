Thóa mạ, mạt sát vợ khi "quan hệ" phạm tội gì?

Luật sư Giang Hồng Thanh (VPLS Giang Thanh; Địa chỉ: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:

Điều 42 - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định, “người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Như vậy, nếu hành vi do chồng bạn thực hiện chưa đủ yếu tố xử lý hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, theo Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, chồng bạn sẽ bị phạt tiền từ 1-1,5 triệu đồng do hành vi đánh đập bạn gây thương tích.

Trường hợp chồng bạn sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho bạn thì sẽ bị phạt tiền từ 1,5-2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Điều 51 Nghị định này cũng quy định mức phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Còn trong trường hợp chồng bạn đánh bạn gây thương tích đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chồng bạn sẽ bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích", theo Điều 104 - BLHS.

Theo đó, “người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người; trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo tôi, để chấm dứt tình trạng trên, bạn cần trình báo với Công an xã, phường nơi hai vợ chồng sinh sống về những hành vi của chồng bạn để cơ quan công an có biện pháp giáo dục, răn đe chồng bạn và yêu cầu chồng bạn phải chấm dứt hành vi bạo lực gia đình này.

