Thí sinh Hoa hậu Biển bất ngờ "bắn" tiếng Anh, khán giả xì xào "ban giám khảo hiểu không?"

Tối qua (21/4), chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu đã diễn ra tại Phú Quốc. Giống như tất cả các cuộc thi nhan sắc trước đó, phần thi ứng xử luôn là thước đo đánh giá thí sinh cao nhất và cũng được khán giả chờ đợi nhất.

Thế nhưng, gần như cuộc thi nào cũng không tránh khỏi những trường hợp thí sinh trả lời chưa thật xuất sắc. Tại đêm thi tối qua, phần ứng xử của thí sinh Nguyễn Phương Khánh cũng khiến khán giả ngơ ngác, ngỡ ngàng.



Theo bốc thăm, Nguyễn Phương Khánh nhận được câu hỏi từ bác sĩ Nguyễn Đức Tuyên. Cụ thể câu hỏi là: "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc. Em hãy giới thiệu bạn bè trong nước và quốc tế về vẻ đẹp biển đảo quê hương?".

Sau khi nhận được câu hỏi Nguyễn Phương Khánh trả lời khá ngắc ngứ và hơi mất bình tĩnh: "Đất nước ta rất đẹp có một bờ biển dài và em thật sự rất tự hào vì mình là người Việt Nam và được vinh dự có... được vinh dự có được những vẻ đẹp đó. Em có một lời muốn nói với bạn bè Việt Nam và quốc tế...".

Trả lời đến đây, Nguyễn Phương Khánh dừng lại lấy bình tĩnh rồi bất ngờ "bắn" tiếng Anh:

"I would like to appeal everyone to protect the marine environment. The nature gave us many beauty and resources. As a human we have the responsibility to protect and maintain this. A small act can make a great change. Let’s pollution our best solution".

(Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người bảo vệ môi trường biển. Thiên nhiên cho chúng ta nhiều vẻ đẹp và tài nguyên. Là con người chúng ta có trách nhiềm bảo vệ và giữ gìn chúng. Một hành động nhỏ có thể tạo ra thay đổi lớn. Hãy để giải quyết ô nhiễm trở thành giải pháp cho chúng ta".

Clip phần trả lời của thí sinh Nguyễn Phương Khánh.

Sau khi đổi ngôn ngữ trả lời ứng xử, Nguyễn Phương Khánh đi về chỗ mà không có ai dịch lại đã khiến nhiều khán giả tỏ ra ngơ ngác, cười to và xì xào "nói vậy ban giám khảo hiểu không?".

Tuy nhiên kết quả chung cuộc, Nguyễn Phương Khánh vẫn đoạt ngôi vị á hậu 2, có lẽ ban giám khảo cũng có chút ưu ái vì cô là thí sinh đến từ Singapore.

Không chỉ có phần thi ứng xử của Nguyễn Phương Khánh gây chú ý mà Tân Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu Nguyễn Thị Kim Ngọc cũng bị cho là ấp úng và việc cô không thể kể hết 12 biển đảo Việt Nam là chưa thật sự xứng đáng với ngôi vị.