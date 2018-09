Thêm thông tin gây sốc về nghi phạm giết người phụ nữ, trói 2 tay trên ghe

Ngày 4-9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Lê Văn Dũng (62 tuổi).



Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên. Theo cơ quan điều tra, 10h ngày 31-7, bà Trương Thị P. (48 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) được chồng phát hiện tử vong trên ghe của gia đình đang neo đậu trên trên sông, cặp quốc lộ 30.

Tại hiện trường, nạn nhân bị ngạt tử vong, trong tư thế hai tay bị trói. Khuya ngày 4-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được thủ phạm đang lẩn trốn tại xã Mỹ An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Dũng khai nhận không có nơi cư trú ổn định, sống bằng nghề giăng câu trên sông. Hôm xảy ra vụ án mạng, Dũng đột nhập vào ghe của nạn nhân, dùng tay bịt miệng bà P. dẫn đến tử vong.

Sau đó, nghi phạm dùng dây trói hai tay nạn nhân và tục tìm tài sản rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, vừa qua có một số thông tin cho rằng, nạn nhân có quan hệ tình cảm với thủ phạm là không chính xác, vụ án đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Quá trình xác minh, Dũng có 5 tiền án, chủ yếu về tội trộm cắp tài sản và được tha tù vào năm 2016.