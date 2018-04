Thêm đối tượng trong vụ nổ súng ở Đà Lạt ra đầu thú

Vụ nổ súng làm 2 cha con bị thương ở Đà Lạt: Khởi tố 4 đối tượng Sự thật bất ngờ về vụ nổ súng ở Đà Lạt Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 cha con bị thương ở Đà Lạt Vụ nổ súng khiến 2 cha con bị thương: Hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ Nổ súng khiến hai người bị thương ở Đà Lạt

Ngày 14/4, Dương Thành Trung (40 tuổi), ngụ phường 12, TP Bà Rịa – Vũng Tàu, đã tới Công an TP Đà Lạt đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn. Trung là đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, trong vụ án này, Công an TP Đà Lạt cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Trần Minh Tuấn (43 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi), đều thường trú tại TP Hà Nội về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, TP Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, TP Hải Phòng) về tội không tố giác tội phạm.

Theo Công an TP Đà Lạt, trước khi tới Đà Lạt hoạt động với nhiều biểu hiện phi pháp, Dương Thành Trung đã “hành nghề” bảo kê tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và từng có một tiền án.

Sau khi Trung bỏ trốn khỏi Đà Lạt, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đã tới nhà của đối tượng này tại TP Bà Rịa – Vũng Tàu, động viên gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Như báo CAND đã đưa tin, chiều ngày 4/4 vừa qua, ông Trương Công Bình và con trai là Trương Văn An đang ở nhà thì bị “đạn lạc”, cả hai bị bắn vào tay.

Công an TP Đà Lạt và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra hành chính nhà bên cạnh, do Trần Minh Tuấn thuê ở cùng một số đối tượng khác thì phát hiện 3 khẩu súng các loại, trên 100 viên đạn và nhiều hung khí khác.

Đối tượng dùng súng hơi bắn bị thương cha con ông Trương Công Bình là Trần Minh Khánh (36 tuổi), ngụ đường Hàn Thuyên, TP Đà Lạt, cũng đã bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ.