Chuyên án ma túy vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, bắt 3 đối tượng, thu giữ 700 kg ma túy đá là do một đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia. 2 tên đang bỏ trốn.