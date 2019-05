Thầy Park tạm thở phào, nhưng đến bao giờ Công Phượng mới nhận ra mình là "Messi Việt Nam"?

1. Rốt cuộc, với 90 phút trước Pohangs, Công Phượng - cầu thủ được mệnh danh là "Messi Việt Nam" vẫn chưa thể giải được cái dớp đen đủi của mình trên đất Hàn, khi cứ mỗi lần anh ra sân chạm bóng, đội nhà lại phải nhận một trận thua. Đau đớn hơn nữa, trong suốt những lần ra sân ấy của Công Phượng, Incheon United chỉ ghi được có vỏn vẹn 1 bàn thắng, để tiếp tục lún sâu nơi đáy bảng xếp hạng.



Với sự có mặt của HLV Park Hang-seo trên khán đài, việc chân sút được HAGL cho đội bóng Hàn Quốc mượn được ra sân chẳng hề là sự bất ngờ, bởi ai cũng biết rằng một trong những nhiệm vụ tối thượng của Công Phượng ở Incheon United là làm hình ảnh, kéo fan hâm mộ cho đội bóng này, đồng thời thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam đến với CLB mấy mùa qua liên tiếp chật vật trụ hạng ở K.League 1.

Công Phượng ngả bàn đèn đẹp mắt trong ngày đá trọn 90 phút tại K-League

Ở Hàn Quốc, sau những kỳ tích khó lòng tin nổi với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo giờ đây đã là một tên tuổi lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong bóng đá, mà còn là hình ảnh thương mại cực kỳ có sức hút. Công Phượng là một trong những cầu thủ rất được thầy Park coi trọng, và sự kết hợp giữa tên tuổi của anh và HLV Park Hang-seo thu hút rất nhiều sự chú ý.

Công Phượng bị HLV tạm quyền của Incheon United - Lim Joong-yong gạt thẳng ra khỏi danh sách thi đấu hai trận liền, trước đấy là một trận ngồi ngoài sân suốt 90 phút, đơn thuần hoàn toàn là vì lý do chuyên môn. Ông Lim không hề do dự khi xác nhận sở dĩ ông để "Messi Việt Nam" ngồi ngoài, là bởi thái độ tập luyện của anh chưa được nghiêm túc.

Thầy Park dự khán, thì Công Phượng được vào sân, hay Công Phượng chắc chắn vào sân, nên thầy Park mới cất công dự khán Incheon United - e rằng tìm câu trả lời chính xác lúc này là rất khó. Nhưng dựa vào những gì đang diễn ra ngay trước khi ĐTQG Việt Nam được tập trung để quyết chiến với Thái Lan ở King's Cup, có thể nói HLV Park Hang-seo đang cực kỳ cần Công Phượng "trở lại chính mình".

Thầy Park đang cực kỳ mong Công Phượng "trở lại".

Hiện tại, ĐTQG Việt Nam đang khủng hoảng ở vị trí tiền đạo. Tiến Linh, Hà Đức Chinh đều đang có những vấn đề riêng của mình, và Công Phượng - dẫu có không được đá chính, thì vẫn là một trong những quân bài cực kỳ quan trọng trong tay thầy Park khi đối thủ bên kia là Thái Lan - với 4 tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài được triệu tập về.

2. Mới đây, tờ The Sun của Anh đã liệt kê 24 phiên bản của Messi trên khắp thế giới, trong đó Đông Nam Á sở hữu đến 3 phiên bản của siêu sao người Argentina này. Đáng tiếc, trong số đó không có Công Phượng. Nó gồm Chanathip Songkrasin của Thái Lan, Egy Maulana Vikri của Indonesia và Faiz Nasir của Malaysia.

Phải nói rằng tờ báo Anh thực sự tinh tường khi không đưa chân sút người Việt vào danh sách này, bởi bản thân Công Phược cũng từng thừa nhận rằng anh thích lối đá của Neymar, chứ không thích mình trở thành một phiên bản của Messi.

90 phút trận đấu với Pohangs, Công Phượng vẫn thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa ở vị trí tiền vệ công. Cho đến giờ, sau 7 trận đấu trong màu áo Incheon United, anh vẫn chưa có nổi một pha kết thúc "tử tế" nào. Có thể thầy Park đã giúp Công Phượng trở lại trong đội hình Incheon United, nhưng không thể giúp anh được đá ở vị trí tiền mũi nhọn yêu thích của mình.

Người hâm mộ chọn cho Công Phượng biệt danh "Messi Việt Nam", vốn dĩ không sai. The Sun bác khả năng Công Phượng là bản sao của Messi, điều đấy cũng không sai nốt. Là bởi, Messi hiện tại không còn là Messi ở cái ngày Công Phượng được đem ra so sánh, thay vào đó là một Messi biết lùi lại phía sau hơn, bao quát hơn, trách nhiệm và hi sinh hơn khi Barcelona không còn một Iniesta hay Xavi ở giữa sân nữa.

Nhưng Công Phượng thì không. Giữa một Incheon United yếu ớt trước lối chơi của các đội bóng Hàn Quốc khác, chân sút này vẫn giữ nguyên lối chơi mang bóng dáng của siêu sao Brazil Neymar - kỹ thuật, nhưng cực kỳ ích kỷ. Trước những đội bóng Hàn Quốc hơn về thể lực, tốc độ và cực kỳ chịu va chạm, lối chơi ấy là tự sát.

Chứng kiến tận mắt những gì Công Phượng thể hiện, có lẽ thầy Park chỉ có thể tạm thở phào khi có lý do để gọi chân sút này tập trung đội tuyển, nhưng chắc hẳn sau đấy là cái thở dài khó giấu khi biết rằng cậu học trò cưng của mình rốt cuộc sau gần nửa mùa bóng xuất ngoại, rốt cuộc vẫn chỉ thích hợp với vai trò "đóng thế", khi được tung vào sân vào những phút cuối để khuấy đảo hàng thủ đối phương, như từng làm ở AFF Cup 2018.

Nhưng đối thủ trước mặt đội tuyển Việt Nam đang là Thái Lan, và sau đó là những đội bóng mạnh ở vòng loại World Cup 2002, rồi SEA Games 2019. Đến bây giờ Công Phượng mới nhận ra rằng mình phải có được sự thay đổi để hi sinh, cống hiến như Messi, thay vì mãi muốn mình được như Neymar.

Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời!